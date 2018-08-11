10 вопросов, на которые ребенок не должен отвечать даже соседям

Неуместными вопросами обычно славятся дети. Но иногда и взрослый может задать лишний, нетактичный и даже опасный вопрос ребенку.

Рано или поздно дети начинают общаться с окружающими без вашего участия. Такая возможность есть даже у малыша, например, во время игры на детской площадке. У школьников шансы на общение с посторонними взрослыми повышаются в разы. И готовность ответить на любой их вопрос до добра не доведет.

Вот 10 типов вопросов, на которые ребенок не должен отвечать даже взрослым — по этическим соображениям или ради своей же безопасности.

Вопросы о домашнем адресе

Даже если вам кажется, что вы не оставляете своего малыша ни на минуту одного, все равно ребенку стоит знать: в обычной ситуации с незнакомыми и малознакомыми людьми в общение лучше не вступать вообще. Достаточно ограничиться приветствием.

Под «обычной» мы понимаем ситуацию, когда ребенку не требуется помощь посторонних взрослых, например, если он потерялся..

Не надейтесь, что ребенок оценит ситуацию и самостоятельно сориентируется, на какие вопросы отвечать не стоит.

Нельзя отвечать незнакомцу (даже если он представился вашим новым соседом) на подобные вопросы: «Где ты живешь?», «Где окна твоей комнаты?», «Какой номер вашей квартиры?», «Кто сейчас дома?»

Если, конечно, речь не идет об экстренных ситуациях в доме (задымление, прорыв трубы и прочее).

Однако статистика говорит, что наибольшую опасность для детей представляют именно знакомые, которые прекрасно знают, где вы живете.

Вопросы о времени, когда ребенок бывает один

Знакомым людям дети больше доверяют, поэтому могут не задумываясь ответить на все их вопросы.

Однако нельзя отвечать даже соседям на вопросы, цель которых — узнать, когда ребенок бывает один:

«Во сколько ты выходишь гулять?», «Гуляешь ли ты один/одна?», «Когда ты бываешь дома один/одна?» и так далее.

Могут быть и завуалированные варианты: «А кто у тебя сейчас дома?», «Когда у тебя заканчиваются уроки?», «До какого часа работают твои родители?», «А ты боишься, когда остаешься один?»

Сложно представить, для чего нормальному взрослому человеку может потребоваться эта информация.

Вопросы об отъездах

«Где вы будете на выходных?», «Когда вы уезжаете на дачу?», «А вы собираетесь на море?», «Кто-то будет присматривать за вашей квартирой?» Вполне нормально, когда такие вопросы взрослые задают друг другу. В большинстве случаев желательно, чтобы соседи знали: вас нет дома, вы никому не давали ключи от своего жилища.

Но почему малознакомые соседи, с которыми даже вы не общаетесь, спрашивают об этом вашего ребенка? Возможно, просто так, а возможно, с расчетом на то, что ребенок выдаст всю информацию и забудет об этом разговоре.

Вопросы о помощи

Особенно опасными считаются вопросы, в которых посторонний взрослый (даже если это и знакомый) просит о помощи или предлагает ее ребенку без необходимости и договоренности об этом с его родителями.

Например, «Мог бы ты проводить меня до этого парка?», «Могла бы ты помочь занести мне пакеты в квартиру?» или наоборот:

«Давай я тебя провожу?», «Хочешь, я помогу сделать тебе уроки?»

Научите ребенка отвечать на подобные предложения четким отказом. Не стоит себя мучать придумыванием веской причины, фразы «Извините, но нет» или «Спасибо, но не надо» будет достаточно.

Финансовые вопросы

Даже среди взрослых не приветствуется обсуждение финансовых вопросов. Однако тема денег для некоторых знакомых настолько волнительна, что они могут поинтересоваться у ребенка: «Сколько зарабатывает твоя мама?», «В каком банке папа хранит деньги?», «Сколько стоила ваша путевка на море?», «Сколько денег родители дают твоей бабушке?», «Что вы планируете купить в этом году?»

Зачем им такая информация?

Не стоит сразу же обвинять человека в намерениях взломать ваш сейф.

Скорее всего, задачи у него более приземленные — попросить в долг; попробовать за ваш счет отремонтировать общий забор на даче; передать информацию бывшим женам и мужьям; осудить за то, что «мало помогаете пожилым родителям»; просто обсудить с соседями на лавочке, как вы «шикуете» или «сводите концы с концами» и так далее.

Вопросы-оскорбления

Такие вопросы обожают трудные подростки. К сожалению, иногда и взрослые, намеренно или неосознанно, ставят ребенка в неудобное положение глупыми расспросами о внешности, здоровье или способностях.

Разумеется, вопросы «Почему ты заикаешься?», «Откуда у тебя лишний вес?», «Почему ты совсем не похожа на красавицу-сестру», «Почему ты учишься хуже младшего брата?» задаются не для того, чтобы получить какую-то важную информацию.

Вопросы-оскорбления — это отдельная тема для разговора. Рекомендуем вам ознакомиться с нашей инструкцией для подростков «Как отвечать на хамство взрослых».

Вопросы о семейных секретах

Если не хотите, чтобы семейные тайны перешагнули порог вашего дома, в идеале самому ребенку не стоит о них знать. Но это возможно далеко не всегда.

У каждой семьи свои секреты, поэтому типичных вопросов здесь не бывает. Речь может идти о том, почему мама не приглашает соседку к себе домой («У тебя мама, наверное, редко делает уборку в доме?») или о тайне голосования («За кого проголосовал твой папа?»). Но чаще всего семейная тайна предполагает наличие какого-либо неприятного факта, поэтому вопросы могут звучать соответствующе: «Правда, что родители тебе не родные?», «Ваш дедушка действительно лечится в психушке?», «Твоя сестра сделала аборт?», «Расскажи нам, кто на самом деле твоя отец?», «Твою маму уволили, потому что она не справлялась с работой?»

Если вы не обсуждаете подобные вопросы за пределами семьи, научите своего ребенка их игнорировать.

Такие вопросы задаются, как правило, из праздного любопытства. Но многие забывают о том, что их обсуждение не просто неэтично, но еще может нанести ребенку психологическую травму.

Стыдные вопросы

Вопрос «Ты случайно не знаешь, кто вчера разбил фонарь?» может заставить ребенка покраснеть, если он имеет отношение к этой неприятной истории. Подобные вопросы не должны оставаться без ответа, даже если от них некомфортно.

А вот если взрослый спрашивает о том, что имеет отношение к слишком личному и при этом вызывает у ребенка смущение, отвечать ему нельзя.

Сюда в первую очередь относятся вопросы интимного характера.

Например, девочка-подросток имеет полное право проигнорировать вопрос «А ты уже не девственница?», даже если его решила задать родственница.

Кроме того, ребенку следует проигнорировать и близких друзей семьи, если они спросят у него «Спят ли папа с мамой вместе?»

Личные вопросы о третьих лицах

Конечно же, сюда мы не относим вопросы, которые традиционно считаются проявлением вежливости и участия, например, «Как самочувствие твоей бабушки?», «Как дела у родителей?»

А вот если своим вопросом взрослый пытается выудить личную информацию о знакомом семьи, отвечать на него вовсе не обязательно!

«А что родители Васи подарили твоему папе на день рождения?», «А этот дядя, который часто приезжает к маме, раньше был женат?» — обычно такие вопросы взрослые задают ребенку, так как прекрасно понимают, что спрашивать об этом у родителей неэтично.

Вопросы с провокацией

Такие вопросы могут использоваться для провокации ребенка на какой-то нехороший поступок.

«А тебе слабо?», «Спорим, что у тебя так не выйдет?» — обычно такие вопросы задают не тогда, когда речь идет о получении первого места на конкурсе чтения стихов. Чаще это опасная уловка, на которую ведутся школьники. И ваш ребенок должен обязательно об этом знать.

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