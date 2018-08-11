В 10 лет этот парень вел себя как настоящий хулиган со своей шестилетней сестрой. Но однажды он заплатил за это!

Я просто хочу начать с того, что я был настоящим преступником, который заслуживал мести в конце этой истории. Мы оба были детьми тогда, и мы в хороших отношениях сейчас. Мы смеялись над этим на днях, когда я вернулся домой, и я подумал, что интересно было бы поделиться этой историей. Это будет небольшой рассказ, который просто доказывает, что даже малыши знают, кое-что про месть.

В то время моей сестре было около 2-3 лет, а мне было около 9-10 лет. Я не помню точный возраст. У нас с сестрой разница в возрасте 6,5 лет, и, к сожалению, в детстве мы с сестрой готовы были перегрызть друг другу глотки из-за любой мелочи.

Это случилось в разгар моих летних каникул, и по какой-то причине, мне очень хотелось хулиганить в этот день. Я издевался и издевался над сестрой, заставляя ее плакать, забирал ее игрушки… даже пихал ее немного.

Через несколько часов настало время дневного сна. Это означало, что мама укладывала ее в манеж, ждала, пока она уснет, а затем уходила вздремнуть сама, а я в это время занимался своими делами.

В тот раз моя младшая сестра задремала абсолютно без протестов. Вероятно, мои издевательства вымотали ее. И вот мама решила, что сестра уже спит, и отправилась тоже отдохнуть.

Я не подозревал ничего. Я даже не обратил внимание, на шум, когда моя сестра выползла из манежа и отправилась на кухню. Я был так сосредоточен своим делом, что не увидел, как моя сестра подошла ко мне со спины, и я не успел среагировать. Моя сестра всегда была умнее меня. Она притворилась спящей, подождала, пока мама уйдет спать, а потом вылезла из манежа, пошла на кухню и схватила самую тяжелую тарелку, которую смогла найти…

И треснула ею меня по голове, достаточно сильно, чтобы оглушить.

Я слышал ее смех, поэтому я понял, что это она, но к тому времени, как я успел среагировать, эта засранка уже поставила тарелку на место (это было не сложно, моя мама хранила их в беспорядке в кухонном ящике) и уже залезла обратно в манеж.

К сожалению, моя мама не верит мне, что моя сестра могла это сделать.

Но будучи справедливым — я это заслужил.