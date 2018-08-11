Отец позвонил сыну сказать, что разводится с мамой. Это была отличная хитрость!

Мужчина в Финиксе позвонил своему сыну в Нью-Йорк за день до дня Благодарения и сказал: «Не хочу портить тебе день, но я должен сказать, что мы с твоей матерью разводимся; сорока пяти лет страданий достаточно.»

«Пап, о чем ты говоришь?» — кричит сын.

«Мы больше не можем видеть друг друга, — говорит отец — мы устали друг от друга, и мне надоело говорить об этом, так что позвони своей сестре в Чикаго и скажи ей.»

В шоке, сын звонит сестре, которая взрывается по телефону.

«Черт возьми, они разводятся, — кричит она, — я позабочусь об этом»

Она немедленно звонит в Феникс и кричит своему отцу: «Ты не разводишься. Не делай ничего, пока я не приеду. Я перезвоню брату, и мы оба будем там завтра. А до тех пор, ничего не делай, слышишь меня?» — и вешает трубку.

Старик вешает трубку и поворачивается к жене:

«Хорошо, — говорит он, — они придут на День Благодарения оба!»