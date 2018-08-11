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Отец позвонил сыну сказать, что разводится с мамой. Это была отличная хитрость!
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Отец позвонил сыну сказать, что разводится с мамой. Это была отличная хитрость! 

Карельские вести 14 минут назад
Фото: Карельские вести
Мужчина в Финиксе позвонил своему сыну в Нью-Йорк за день до дня Благодарения и сказал: «Не хочу портить тебе день, но я должен сказать, что мы с твоей матерью разводимся; сорока пяти лет страданий достаточно.»
«Пап, о чем ты говоришь?» — кричит сын.
«Мы больше не можем видеть друг друга, — говорит отец — мы устали друг от друга, и мне надоело говорить об этом, так что позвони своей сестре в Чикаго и скажи ей.»
В шоке, сын звонит сестре, которая взрывается по телефону.
«Черт возьми, они разводятся, — кричит она, — я позабочусь об этом»
Она немедленно звонит в Феникс и кричит своему отцу: «Ты не разводишься. Не делай ничего, пока я не приеду. Я перезвоню брату, и мы оба будем там завтра. А до тех пор, ничего не делай, слышишь меня?» — и вешает трубку.
Старик вешает трубку и поворачивается к жене:
«Хорошо, — говорит он, — они придут на День Благодарения оба!»
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Женский форум
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