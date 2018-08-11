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От Кейт Миддлтон требуют четвертого ребенка
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От Кейт Миддлтон требуют четвертого ребенка 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Кейт Миддлтон может в скором времени объявить о четвертой беременности. По крайней мере в этом убеждены местные эксперты.
В букмекерских конторах Соединенного Королевства уже принимают ставки на рождение следующего ребенка в семье принца Уильяма. При этом коэффициент на вероятность появления малыша в следующем году довольно высок — 2 к 1.
Как пишет британский таблоид OK!, четвертого малыша от Кейт требуют обычаи семьи Уильяма. «У Елизаветы II четверо детей: принц Чарльз, принц Эдуард, принц Андрей и принцесса Анна. Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл предсказал, что герцогиня Кембриджская будет придерживаться королевской традиции», — пишет журнал.
Между тем, когда у Кейт родился второй ребенок — красавица Шарлотта, молодая мама заявляла, что хочет иметь больше детей. После появления на свет принца Луи герцогиня Кембриджская молчит. Вероятно, теперь Кейт удовлетворена. Мнение принца Уильяма по этому поводу британским журналистам пока не удалось раздобыть.
"Этот год выдался насыщенным для королевской семьи: свадьба принца Гарри, рождение принца Луи, а еще в октябре предстоит отпраздновать свадьбу принцессы Евгении. Может ли 2019-й стать еще более ярким?" — задаются вопросом в Великобритании.
Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон обвенчались 29 апреля 2011 года. Сегодня у пары подрастают трое детей. 22 июля 2013 года родился первенец — Джордж Александр Луи, принц Кембриджский. 2 мая 2015 года на свет появилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана. 23 апреля 2018 года герцогиня родила сына Луи Артура Чарльза.
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