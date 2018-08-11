Впервые в истории эвтаназию сделали детям 9 и 11 лет

Это самые молодые люди, которые когда-либо подвергались процедуре умерщвления. Оба ребенка были неизлечимо больны.

Эвтаназия была сделана в Бельгии — единственной стране в мире, в которой в 2014 году было исключено ограничение по возрасту для данной процедуры. Только там неизлечимо больные дети могут умереть «без страданий».

Девятилетний ребенок страдал от опухоли мозга, у 11-летнего мальчика был кистозный фиброз. Также в отчете по смертельным инъекциям фигурировал еще один несовершеннолетний — 17-летний подросток, страдавший от мускульной дистрофии.

«Я видел такие душевные и физические страдания, которые были настолько ошеломляющими, что я думаю — мы сделали все правильно», — говорит Люк Проот, член CFCEE

Перед процедурой эвтаназии психиатры оценивают умственные способности детей, их возможность принимать решения, а также специалистам необходимо получить разрешение от родителей.

Сторонники отмены ограничения на возраст эвтаназии говорят, что смертельно больные дети не должны мучиться и страдать. Противники, в свою очередь, уверены, что дети слишком молоды, чтобы принять решение умереть.

Для осуществления эвтаназии врачи должны доказать, что человек находится в безнадежной медицинской ситуации, обремененной постоянными и невыносимыми страданиями, которые никак не могут быть смягчены.

«К счастью, на свете живет очень мало детей, которые соответствуют необходимым критериям, но это не значит, что мы должны отказывать им в праве умереть с достоинством», — рассказывает Вим Дистельманс, глава бельгийской комиссии по эвтаназии

За 2016-2017 года в Бельгии было зафиксировано 4337 случаев эвтаназии, большинство из этих людей были больны раком. Однако 710 людей были пожилыми и пошли на смертельную процедуру из-за таких, казалось бы, незначительных жалоб, как слепота или недержание. Еще 77 человек приняли решение об эвтаназии из-за невыносимых психических страданий.

Помимо Бельгии эвтаназия существует в Нидерландах, Швейцарии, Германии и некоторых штатах США.