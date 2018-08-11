Кристина Асмус показала, как мило Гарик Харламов учит их дочь плавать

Звезда с радостью делится семейными моментами в соцсетях.

Актриса Кристина Асмус , известная многим зрителям по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны», вместе с мужем Гариком Харламовым и дочерью Анастасией путешествует по городам Италии. В аккаунтах обоих звезд во время отпуска стало появляться много семейных видеозаписей и фотографий. Вот и на этот раз в разделе Instagram Stories Кристина Асмус поделилась роликом о том, как их дочь Настя продолжает учиться плавать, а папа помогает ей развивать полученные навыки. Девочка пока не знает стилей плавания, передвигается в воде очень медленно и быстро устает, но смело прыгает в воду и готова проводить в бассейне много времени. Гарик Харламов, в свою очередь, с удовольствием следит за успехами дочери и даже, в шутку, танцует с ней вальс в воде.

Также вчера Кристина показала очень милое фото мужа с дочерью. На нем видно, как девочка обожает своего папу. Кстати, на фото можно разглядеть личико юной Насти, которое родители обычно предпочитают закрывать очками.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

10 Авг 2018 в 10:55 PDT «Какая миленькая девочка у вас!😍 По-моему она похожа на тебя, Кристина!🙂😇», «А Гарик очень гармонично с смотрится с ребенком, как будто так было всегда», «Прелесть. Самое лучшее фото», «Какая ласковая девочка, какой счастливый папа☺️», «Копия мама! Улыбка так точно», — комментируют пользователи, многие из которых уверены, что Настя больше похожа на маму, чем на папу.

Напомним, что Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус пока воспитывают только одну дочку. Они впервые показали лицо юной Насти поклонникам в начале июня.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

5 Авг 2018 в 12:28 PDT Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали отношения в 2013 году, а в январе 2014-го у пары родилась дочь Анастасия. Счастливый муж и отец очень любит свою семью и тоже, как и супруга, периодически делится трогательными постами в своем Instagram. Недавно, например, он показал забавный разговор с дочкой о футболе и девочке-олене.

Фото: Instagram / @asmuskristina