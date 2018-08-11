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Что должно быть в домашней аптечке?
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Что должно быть в домашней аптечке? 

Домашний очаг 58 минут назад
Фото: Домашний очаг
Наш эксперт: Анна Левадная (доктор Анна мама) — врач нового поколения, педиатр, кандидат медицинских наук, мама двоих детей и активный блогер в Instagram, имеющий более 1 000 000 подписчиков.
Детям с уязвимыми местами и хроническими болезнями — их обычные лекарства.
Жаропонижающее (на основе парацетамола или ибупрофена).
Антигистаминные препараты (например, «Супрастин», «Фенистил», «Зиртек») при укусах и острых аллергических реакциях.
Электролитный раствор ("Хумана Электролит", «Гидровит», «Регидрон», физраствор) для профилактики обезвоживания при кишечных инфекциях.
Все для обработки ран (антисептики «Октенисепт», «Мирамистин», «Хлоргексидин» + пластыри, бинт, марлевые салфетки).
Противовоспалительные глазные капли ("Тобрекс" или левомицетиновые глазные капли) при конъюнктивите или травме глаза.
Можно взять сосудосуживающие капли на случай, если ребенок маленький и на фоне насморка у него ухудшается сон из-за нарушения носового дыхания или если на фоне насморка предстоит полет на самолете.
Шприц или пипетка — пустячок, но могут иногда пригодиться (для промывания глаз/раны, например).
Важно: Остальные заболевания либо не требуют лекарственных назначений, либо требуют обращения к врачу.
Больше информации вы найдете в книге Анны Левадой «Как ухаживать за ребенком» (издательство ЭКСМО)
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