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В Светлом нашли пропавшую 7 августа 15-летнюю школьницу
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В Светлом нашли пропавшую 7 августа 15-летнюю школьницу 

Клопс.Ru 27 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Полиция разыскала 15-летнюю школьницу, которая не выходила на связь с 7 августа. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.
Девочку нашли в Светлом днём 11 августа, 15-летняя Алина гуляла и не сообщала о своём местонахождении родителям. Подростка передали родителям после профилактической беседы. Полицейские установили, что за время отсутствия в отношении девочки противоправных действий не происходило.
Алина пропала 7 августа после того, по телефону сказала родителям, что скоро вернётся домой.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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