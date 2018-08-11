В Светлом нашли пропавшую 7 августа 15-летнюю школьницу

Полиция разыскала 15-летнюю школьницу, которая не выходила на связь с 7 августа. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Девочку нашли в Светлом днём 11 августа, 15-летняя Алина гуляла и не сообщала о своём местонахождении родителям. Подростка передали родителям после профилактической беседы. Полицейские установили, что за время отсутствия в отношении девочки противоправных действий не происходило.

Алина пропала 7 августа после того, по телефону сказала родителям, что скоро вернётся домой.