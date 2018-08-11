Игрушки с большим сердцем: жительница Бишкека шьет куклы для больных детей

Уникальные куклы в помощь больным детям шьет жительница Бишкека Гульнара Бердыкожоева. Ее работы знают далеко за пределами Кыргызстана. Талантливый мастер занимается благотворительностью, при этом сама страдает тяжелым недугом, передает корреспондент «МИР 24» Галина Бушуева.

Маленькие и побольше, в брючках и платьях — каждая новая кукла не похожа на предыдущую. И все же есть одно сходство — у всех нет рта и носа. Главная задумка мастера — у тряпичных созданий не видно настроения. И ребенок считает, что кукла грустит и радуется вместе с ним. «Просто села и начала шить. Взяла подручные материалы, майку разорвала телесного цвета и попробовала, получится у меня или нет», — рассказывает Гульнара Бердыкожоева.

Платье из куска ситца, волосы — из ниток. Свою первую куклу мастер назвала Ланой и подарила дочери. «Когда мама шила ее, я смотрела и думала, что же получится. Когда мама закончила и подарила мне эту игрушку, я чуть не расплакалась», — вспоминает Ханзаада Бердыкожоева.

У Гульнары врожденная легочная недостаточность. Ей трудно дышать — организму не хватает кислорода. Но недуг не мешает помогать другим. Часть кукол она дарит больным детям. «Моему сыну 13 лет. У него нарушен слух, была двусторонняя тугоухость четвертой степени. Два года назад его проимплантировали. У мальчика стоит на правом ухе имплант. И вот Гульнара для нас, для моего сына специально сшила такую куклу», — рассказала жительница Бишкека Саида Абдукадырова.

Сейчас у мастера почти 500 работ. Ее куклы расходятся по всей стране, есть и заказы из-за рубежа.

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