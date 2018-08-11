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В Новочеркасске молодая мама провалилась в люк, успев оттолкнуть годовалого ребенка
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В Новочеркасске молодая мама провалилась в люк, успев оттолкнуть годовалого ребенка 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Молодой матери потребовалась помощь медиков
Дневная прогулка едва не закончилась трагедией для женщины и ее ребенка в Новочеркасске. Молодая мать гуляла по парку имени Платова и провалилась в канализационный люк, едва успев оттолкнуть годовалого малыша. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.
— Женщине удалось невероятным усилием зацепиться локтями за край колодца. Она травмировала руку, ребенок сильно ударился головой. Пострадавшая обратилась в полицию и зафиксировала травмы в БСМП, — сообщил свидетель случившегося.
В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировать происшествие позднее.
В середине июля в Ростове асфальт провалился под колесами машины. А в апреле автомобиль полностью рухнул в гигантскую яму на 31-й Линии.
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