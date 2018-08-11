Ещё
Хореограф Евгений Папунаишвили рассказал, как рождение дочери изменило его жизнь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хореограф Евгений Папунаишвили рассказал, как рождение дочери изменило его жизнь 

Letidor.ru 56 минут назад
Фото: Letidor.ru
Он не ожидал, что девочка сможет вызвать такие эмоции.
Известного хореографа и телеведущего Евгения Папунаишвили ровно восемь месяцев можно называть счастливым папой. Его жена Салима 11 декабря прошлого года подарила любимому мужу дочку. С тех пор он с удовольствием делится семейными фотографиями в Instagram, не показывая лица ребенка. И вот, сегодня, когда девочке исполнилось 8 месяцев, хореограф показал в соцсети очень милый снимок с ребенком и рассказал, как девочка изменила его жизнь.
До появления Софии я много слышал об особенной связи дочерей с папами, но не представлял, насколько это серьезно. Что с ней происходит, когда меня видит, это сложно передать словами! Не отпускает от себя ни на минуту, и только улыбка и нежность. 😍 И у меня состояние абсолютного счастья, какая бы усталость не была❤️,
— написал Евгений Папунаишвили.
Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili)
10 Авг 2018 в 1:36 PDT  «Самое ценное-время вместе, наедине. Отрадно знать, что есть папы, которые так любят своих детей! 💓», «Такое сокровище держать — одно удовольствие. Мне кажется, что Евгений удивительный отец», «Как приятно смотреть что вы делитесь таким счастьем!», — комментируют подписчики.
Напомним, Евгений Папунаишвили стал отцом в свой день рождения, 11 декабря. Девочка родилась весом 3 кг 770 граммов и ростом 53 см. О беременности Салимы стало известно в октябре 2017 года. Ранее, в июле, влюбленные расписались. Однако присутствовали на этом событии только старшие братья Евгения.
_ Фото: Instagram / @e_papunaishvili_
Letidor.ru: последние новости
Сергей Жуков признался, что считает минуты до встречи с детьми Смотрите, как смешно близнецы выясняют отношения Кристина Асмус показала, как мило Гарик Харламов учит их дочь плавать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки101
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет3
После борьбы с раком Юлия Волкова вышла замуж7
Некрасивые супруги знаменитых мужчин13
«Даже женщины так себя не ведут»3
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
07:55
Звезды, выжившие после смертельного диагноза
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение