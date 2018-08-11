Хореограф Евгений Папунаишвили рассказал, как рождение дочери изменило его жизнь

Он не ожидал, что девочка сможет вызвать такие эмоции.

Известного хореографа и телеведущего Евгения Папунаишвили ровно восемь месяцев можно называть счастливым папой. Его жена Салима 11 декабря прошлого года подарила любимому мужу дочку. С тех пор он с удовольствием делится семейными фотографиями в Instagram, не показывая лица ребенка. И вот, сегодня, когда девочке исполнилось 8 месяцев, хореограф показал в соцсети очень милый снимок с ребенком и рассказал, как девочка изменила его жизнь.

До появления Софии я много слышал об особенной связи дочерей с папами, но не представлял, насколько это серьезно. Что с ней происходит, когда меня видит, это сложно передать словами! Не отпускает от себя ни на минуту, и только улыбка и нежность. 😍 И у меня состояние абсолютного счастья, какая бы усталость не была❤️,

— написал Евгений Папунаишвили.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili)

10 Авг 2018 в 1:36 PDT «Самое ценное-время вместе, наедине. Отрадно знать, что есть папы, которые так любят своих детей! 💓», «Такое сокровище держать — одно удовольствие. Мне кажется, что Евгений удивительный отец», «Как приятно смотреть что вы делитесь таким счастьем!», — комментируют подписчики.

Напомним, Евгений Папунаишвили стал отцом в свой день рождения, 11 декабря. Девочка родилась весом 3 кг 770 граммов и ростом 53 см. О беременности Салимы стало известно в октябре 2017 года. Ранее, в июле, влюбленные расписались. Однако присутствовали на этом событии только старшие братья Евгения.

_ Фото: Instagram / @e_papunaishvili_