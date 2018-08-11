В Европе всё больше детей рождаются вне брака

Европейском союзе всё больше малышей появляются вне брака. Подробности статистики рассказывает литовское издание TV.net.

Оказалось, что ещё в 2016 году количество детей, рождённых у незамужних матерей, превысило число тех, кто появился в законных браках. Кроме того, доля внебрачных детей за последние 18 лет увеличилась на 15%.

Чаще всего дети появляются в гражданском браке во Франции (60% от общего числа малышей), Эстонии (56%), Португалии (53%) и Скандинавии (54-56%). Самыми консервативными странами в этом вопросе являются Хорватия, Греция и Республика Кипр (20%).

Однако данные исследования не учитывают популярные в некоторых странах домашние партнёрства. Они формально зарегистрированы, но не считаются полноценными семьями. Следовательно, дети, рождённые в таких юридически оформленных парах, также считаются социологами внебрачными.

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