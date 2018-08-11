«Мне показалось, что она не дышит»: на границе с Башкирией школьница спасла шестилетнюю девочку

В Верхнем Уфалее, который находится на границе Челябинской области и Башкирии, на пруду 12-летняя девочка спасла тонущего ребенка. Школьница не испугалась и спасла девочку Дело было так, школьница отправилась на городской пляж вместе со своей бабушкой, и когда в очередной раз зашла окунуться, заметила, что неподалеку раскинув руки, на воде еле держится ребенок. — Я увидела, что на спине лежала девочка, тогда решила подплыть к ней поближе, и увидела, что у неё посинели губы. Мне показалось, что она не дышит. Я испугалась, но поняла, что ей надо помочь, взяла девочку за руки и вынесла на берег, — рассказала юная спасительница. МЧС республики напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Большинство детских смертей происходит из-за отсутствия контроля взрослых.