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«Мне показалось, что она не дышит»: на границе с Башкирией школьница спасла шестилетнюю девочку
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«Мне показалось, что она не дышит»: на границе с Башкирией школьница спасла шестилетнюю девочку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Верхнем Уфалее, который находится на границе Челябинской области и Башкирии, на пруду 12-летняя девочка спасла тонущего ребенка.
Школьница не испугалась и спасла девочку
Дело было так, школьница отправилась на городской пляж вместе со своей бабушкой, и когда в очередной раз зашла окунуться, заметила, что неподалеку раскинув руки, на воде еле держится ребенок. — Я увидела, что на спине лежала девочка, тогда решила подплыть к ней поближе, и увидела, что у неё посинели губы. Мне показалось, что она не дышит. Я испугалась, но поняла, что ей надо помочь, взяла девочку за руки и вынесла на берег, — рассказала юная спасительница. МЧС республики напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Большинство детских смертей происходит из-за отсутствия контроля взрослых.
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