В Перми прошёл городской праздник «Семейный пикник»

11 августа на площади перед ПДНТ Губерния состоялся городской праздник «Семейный пикник».

Первыми мероприятиями семейного торжества стали смешные и забавные забеги детей: ползунков, ходунков и топтунов. Маленькие участники соревнований пытались преодолеть небольшие расстояния. Папы подманивали детей пультами от телевизоров, ноутбуками, наушниками, погремушками, сосками и арбузом — всем, к чему их дети проявляли интерес дома. Мамы хлопали в ладоши и поддерживали малышей весёлыми криками. А после весёлых эстафет, маленькие спортсмены получили первые в своей жизни медали и дипломы участников.

«Пикник — это отдых! В нашем случае это отдых всей семьей, когда мамы и папы берут бабушек и дедушек и вместе с детишками занимаются полезными делами, и при желании просто отдыхают. Задача мероприятия — показать, что отдыхать надо активно, и делать это можно всем вместе и взрослым и детям», — рассказала организатор фестиваля Людмила Минибаева.

Пока мамы занимались йогой на траве и с интересом разглядывали дизайнерскую одежду и игрушки для детей в торговых рядах, папы не упустили возможности, сразится друг с другом в нарды, шашки и поиграть в настольный футбол. Малыши с радостью «атаковали» батут, танцевальную площадку и мастерские, а дети постарше попробовали свои силы в управлении детскими велосипедами, самокатами и участвовали в беговелогонках.

В фуд-зоне горожане могли попробовать разнообразные сладости: жареное мороженое, сладкую вату, попкорн или выпить освежающие безалкогольные напитки.

На одной из площадок фестиваля был организован семейный маркет. Во время праздника также прошли несколько творческих мастер-классов. Например, пермяков научили, как сделать лизуна из клея ПВА и нескольких секретных ингредиентов. Примечательно, что на летнем фестивале были представлены несколько пермских школ развития. Например, все желающие могли записать детей в возрасте от 3-х лет в детскую футбольную школу.