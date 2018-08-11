Учёные объяснили, почему дети с аутизмом сильны в математике

Итальянские учёные попытались найти объяснение тому, почему люди с синдромом детского аутизма лучше разбираются в математике. Специалисты обосновали успехи таких детей, основываясь на теории Саймона Барон-Коэна, передаёт «Летидор.ру».

Согласно идее Барон-Коэна, дети и взрослые делятся на две группы: у одних сильно систематическое мышление, у других — способность к эмпатии (то есть сопереживанию). По мнению Барон-Коэна, представители первой группы сильны в точных науках, вторым приходится по вкусу общение с людьми.

Учёные решили на практике проверить эту теорию. Специалисты отобрали 200 детей-аутистов и соотнесли их навыки со шкалой «систематизация — эмпатия».

Оказалось, что большинство таких детей относятся к первой группе. Значит, дети с аутизмом сильны в физике, математике и прикладной инженерии, но плохо справляются с медициной и психологией.

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Фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори