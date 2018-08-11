Пара из Свердловской области попыталась насильно увезти чужих детей из‐за «брошенного камня»

Водитель иномарки и его супруга силой пытались увезти двоих братьев семи и 11 лет после обвинения в том, что дети бросили камень в их автомобиль. Инцидент произошел в городе Кушва Свердловской области. Как рассказала «360» мать мальчиков, отбить детей помогли прохожие, а пара просто пыталась оговорить мальчиков. Сама попытка похищения попала на видео.

«Мои дети прибежали и сказали что тетя и дядя пытались их затащить в машину и увезти», — рассказала она.

После того, как она обратилась в полицию выяснилось, что мужчина просто перепутал детей и сорвался на первых встречных мальчиков.

«Мы видели этих людей пять минут в полиции. Дети их опознали. Они опять сказали: «якобы мои дети попали камнем». Но уже выяснилось, что вообще бутылкой ребята какие-то кинули», — объяснила мать мальчиков.

При этом в момент похищения автовладелец не стеснялся применять к пострадавшим братьям физическую силу. Детям после этого понадобилась медицинская помощь.

Сам конфликт семейной пары и детей произошел несколько месяцев назад, но полиция пока не предпринимает никаких действий по заявлению матери пострадавших.

«Младший мой сын вроде ничего, а старший у невропатолога на учете сейчас. Нас в полиции два месяца не информируют, что в итоге будет этим людям за нанесенный вред моим детям», — пожаловалась мама мальчиков.