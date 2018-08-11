Весь класс отказывался делиться своими школьными принадлежностями с этим ребенком. Что сделала эта девочка достойно уважения!

В классе моей младшей сестры учится мальчик, которого постоянно унижают и ущемляют одноклассники.

Иногда он просит детей, дать ему ненадолго их школьные принадлежности, чтобы он мог завершить свое домашнее задание. И вместо того, чтобы поделиться, как должны делать обычные люди, они либо игнорируют его, делая вид, что его нет, или вообще прогоняют.

Один из учеников даже выкрикнул: «Прекратите давать ему свои вещи!» Свидетелем всего этого стала моя сестра, и она решила помочь ему.

Она взяла все свои карманные деньги и купила ему школьные принадлежности, чтобы ему не пришлось больше просить их у кого-либо из детей и не расстраиваться, что ему отказывают.

Это только убеждает меня, что мир не так плох. Я так сильно люблю эту девчонку. У нее золотое сердце и я знаю, что многим людям есть чему у нее поучиться. Я с гордостью называю ее моей сестрой!»