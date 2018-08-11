Семья начинает плохо высказываться в сторону мальчика с синдромом Дауна… пока их официант не сказал это.

Официант, Майкл Гарсия , ждал семью постоянных клиентов, у которых есть 5-летний ребенок (Майло) с синдромом Дауна. Другая семья, сидящая рядом, начала раздраженно возмущаться, что рядом с ними сидит такой ребенок.

Официант затем подслушал, что «Дети с особыми потребностями должны быть особенными где-то еще», но не здесь. Именно тогда он сообщил им, что не сможет их обслуживать.

Они покинули ресторан.

Гарсия рисковал своей работой, занимая позицию.

Гарсия говорит, что люди со всего мира, включая Германию, Австралию и Хорватию, звонят и отправляют открытки. «Люди приходят, чтобы сфотографироваться со мной, — сказала Гарсия. „Я думаю, что я не сделал ничего, что мы уже не должны делать. “

Гарсия также получила сотни открыток, писем, рисунков и подарков для него и Майло. В среду пришла коробка с футболками и игрушками „Звездных войн“ с рукописной запиской из фильмов Лукаса.

Одна группа принесла воздушные шары клоуна, созданные, чтобы выглядеть как супергерои, чтобы почтить „повседневного героя“.»

Когда люди отправляют деньги, подарочные карты и продолжают оставлять большие чаевые, Гарсия говорит, что все это будет детям. Он представит чек на 1000 долларов школе Майло: «Школа роста для детей с синдромом Дауна.»

«Я не мог оставить себе ни пенни», — сказал Гарсия. «Это было бы неправильно. Я действительно посмотрел на себя, и это действительно изменило меня.»

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