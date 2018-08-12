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В Омске отравились десять детей
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В Омске отравились десять детей 

News.ru 12 августа 2018
Фото: News.ru
В летнем лагере Омска отравились дети. Следственный комитет начал доследственную проверку по этому факту.
«По предварительным данным, утром 10 августа в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» 10 детей почувствовали недомогание, признаки которого свидетельствовали о пищевом отравлении», — сообщает СУ СК по Омской области.
Дети находятся в больнице, их жизнь вне опасности. Работа лагеря остановлена, воспитанники отправлены домой. Как писал 20 июня News.ru, в Еврейской автономной области с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 13 детей. Все они отдыхали в одном из лагерей Биробиджана, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов.
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