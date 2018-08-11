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Экс-солистка HI-FI Татьяна Терешина показала первое фото будущего малыша
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Экс-солистка HI-FI Татьяна Терешина показала первое фото будущего малыша 

Passion.ru 48 минут назад
Фото: Passion.ru
Певица опубликовала в Instagram УЗИ-снимок будущего ребенка.
Экс-солистка группы HI-FI Татьяна Терешина не так давно рассекретила свою вторую беременность. А несколько часов назад певица опубликовала снимок будущего малыша, сделанный во время 3D-узи. «Какое курносое создание🤗. Ручками глазки закрывал человек, 🙈, потому, что им от узи оказывается очень ярко 🌞. Посчитали вчера все пальчики. Такие крошечные ладошки 😍😍😍😍👼🏽 интересно, когда мои дети будут рожать детей, какое качество узи будет?) наверное эффект полного присутствия). Ну, а пока радуемся и такому изображению). На кого бебик похож, как считаете?» — подписала трогательный кадр Терешина.
На мамулю-красотулю», «Да так не определишь, по узи, мы тоже так делали, но малыш родился и вообще не похож как на картинке», «Таня, малыш на Тебя похож😍😍😍ну нос точно твой, а глаза могут быть мужа. У вас с мужем сходство есть и оба красавчики», «На папу!))) ну а глаза мамины по-любому будут!», «Мамина копия!», «Судя по носику, то на маму)) но вы очень похожи друг на друга с мужем))», «Спасибо, что делитесь самым сокровенным 😊на Вас похож человечек», — гадают подписчики.
Напомним, Татьяна Терешина воспитывает четырехлетнюю дочь Арис от телеведущего Славы Никитина, с которым рассталась в 2015 году. Отцом будущего ребенка певицы является бизнесмен по имени Олег, свадьба певицы с которым назначена на сентябрь этого года.
Фото и видео: instagram
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