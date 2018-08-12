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Отец избил ребенка ремнем за оскорбление девочек в Свердловской области
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Отец избил ребенка ремнем за оскорбление девочек в Свердловской области 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как житель Первоуральска на детской площадке избил своего несовершеннолетнего сына ремнем. Об этом сообщили в пресс‐службе СУ СК России по Свердловской области.
«Допрашиваются участники конфликта и очевидцы, устанавливаются причины, из-за которых взрослый мужчина прилюдно избил своего сына днем во дворе жилого дома», — сообщили в следственных органах.
В рамках расследования будет проведена медицинская экспертиза, которая установит тяжесть травм ребенка. Также следователи установят причину, которая побудила мужчину избить сына.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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