Отец жестоко избил сына на глазах у людей

В Сети появилось видео, как в Свердловской области отец избивает своего сына на глазах у прохожих. Мужчина наносил удары руками по голове мальчика, а затем продолжил избивать ребенка ремнем.

Сначала он хотел разобраться с другими подростками. Ему сообщили о том, что его сын оскорблял девочек, после чего мужчина начал применять силу к своему ребенку.

Ранее News.ru писал о том, что мать 11-летнего шахматиста из украинского Львова Романа Ковальского обвинили в том, что она сознательно прививает своему ребёнку ненависть к людям других национальностей. Причиной такой реакции стал инцидент, произошедший 4 августа в рамках чемпионата Европы по рапиду и блицу среди детей младше 14 лет. Соревнования проходили в Румынии.