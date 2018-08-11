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Врач и инструктор казанского аквапарка приняли роды у посетительницы
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Врач и инструктор казанского аквапарка приняли роды у посетительницы 

Казанский репортер 13 минут назад
Фото: Казанский репортер
Сотрудники казанского аквапарка «Барионикс» приняли роды у одной из посетительниц. Везти женщину в роддом времени не было, потому прямо на месте помощь ей оказали врач аквапарка и инструктор. На свет появился мальчик. Позже женщину вместе с малышом отвезли в роддом. «Всё хорошо, роженица и младенец чувствуют себя хорошо, — рассказали по горячим следам администраторы официального блога „Мамы Казани“. — Роженица получит от аквапарка пожизненный семейный абонемент в аквапарк „Барионикс“. В аквапарке информацию подтвердили. „Произошло невероятное событие — началась новая жизнь, родился мальчик. От всей души поздравляем маму с этим событием“, — отметили представители парка.
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