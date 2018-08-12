Алсу разочаровала фанатов снимком с празднования дня рождения сына

Все, кто следит за творчеством и личной жизнью певицы Алсу знает, что она является образцовой матерью. Два года назад у звезды родился долгожданный сын по имени Рафаэль. Певица настолько хотела стать матерью, что ради него завершила свою карьеру и окончательно ушла с большой сцены. Личную жизнь Алсу также старается не афишировать, но совсем недавно она стала понемногу возвращаться к публичной деятельности.

Накануне, сыну Алсу исполнилось два года, но даже это не стало поводом, чтобы показать малыша всем своим поклонникам. В интернете певица выложила только одну фотографию с празднования дня рождения. Звезда сфотографировала торт. Под фотографией красовалась надпись о том, что Алсу несказанно рада быть матерью.

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Разочарованию поклонников не было предела, все рассчитывали на то, что певица покажет своего сына, однако это так и не произошло. Алсу и ее муж придерживаются твердой позиции: показывать сына в интернете они не будут, пока он не вырастет и сам не захочет стать публичной личностью. Поклонники разделились на два лагеря, одни осуждают, другие одобряют принципы звездной семьи.

Алсу придерживается точно такой же позиции и в отношении старших дочерей. О Сафине и Микелле много знали со слов самой певицы, но их никто не видел на публике. Сейчас девочки уже достаточно взрослые, чтобы принимать самостоятельное решение о том, хотят ли они, чтобы их фотографии видел весь интернет.