«Спасибо, что выбрал мамой меня»: Алсу нежно поздравила сына с двухлетием

Певица опубликовала трогательный пост в честь дня рождения маленького сына.

10 августа 2016 года популярная певица Алсу стала мамой в третий раз — на свет появился мальчик, которого назвали Рафаэлем. Артистка оберегает свою личную жизнь от лишнего внимания, поэтому еще ни одного фото малыша не опубликовала в своем Instagram. Вчера сыну Алсу исполнилось два года, но даже в честь дня рождения певица не сделала исключения из правила. В ее блоге появилось фото праздничного торта с трогательной подписью: «Спасибо, что своей мамой выбрал меня, мое долгожданное чудо ❤Спасибо, что из всех семей на Земле, ты выбрал именно нашу».

«Поздравляем! Крепкого здоровья всей Вашей семье!», «Пусть растет крепким и здоровым, веселым. Пусть его жизнь будет счастливой и доброй. А родителям -счастья и терпения», «С днём рождения Рафаэля! Пусть растет здоровым, крепким и умненьким на радость семье! Тортик кстати такой милый, детский без всякого лишнего 👍», «Уже два года?!?!?! Вот время летит. Поздравляю вас от всей души!», «С днем рождения вашего сына. Всего самого наилучшего желаю вам и ему», «Поздравляем с днем рождения вашего ангелочка!желаем здоровья, удачи и чтобы ваш сынок вас только радовал!» — присоединились к поздравлениям подписчики.

Напомним, Алсу двенадцать лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым . Супруги воспитывают троих детей — 11-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и двухлетнего Рафаэля.

Фото: instagram