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Мальчику, родившемуся в казанском аквапарке, дали имя
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Мальчику, родившемуся в казанском аквапарке, дали имя 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Подробности рождения мальчика в казанском аквапарке «Барионикс» выяснили Life Shot. В телеграм-канале редакция говорит, что маму новорожденного зовут Диана. В парк она пришла вместе с мужем. До этого консультировалась с врачом. Тот заверил, до родов не меньше полутора недель. Так что в купании можно себе не отказывать. «В аквапарке женщине стало плохо. Прибежал местный врач. Через несколько минут зашёл в раздевалку и глава семейства. А там — кричащий малыш», — говорится в сообщении. Скорую помощь вызвали сразу же, однако роды оказались быстрыми. В результате врачи забрали маму в роддом с уже появившимся на свет младенцем. «Надеемся, мальчика назовут Барионикс!» — поделились представители аквапарка. Пожелание с именем не исполнилось. Если верить информации Life Shot, мальчика назвали Азамат. О том, как проходили роды, «Казанский репортер» рассказывал чуть раньше.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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