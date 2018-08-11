Заезды на беговелах для детей от 2 до 6 шести лет прошли в Пушкине

Более 100 маленьких детей в возрасте от двух до шести лет приняли участие в заезде на беговелах в День физкультурника в Пушкине, сообщил корреспондент «360».

Специально для забега в центре города построили трассу с препятствиями. Правила в этом соревновании простые: побеждает тот, кто сумеет до финиша дойти первым и при этом ни разу не упадет.

Беговел — единственный вид транспорта, на котором ребенок может кататься с годовалого возраста без риска получить травму. Так что, полным комплектом защиты детей оснащают в основном ради спокойствия родителей.

Многие участники приехали в Пушкино из других городов специально ради участия в забеге. Как отмечают родители участников, беговел укрепляет ноги и помогает отработать навыки ходьбы. «Координация, во-первых, развивается очень сильно. Во-вторых, социализация происходит. Спорт развивает дух соревнования в ребенке», — рассказал один из родителей Вячеслав Тройничков.

В Европе у каждого третьего ребенка есть беговел. В России же беговелы стали появляться с 2010 года, за это время успели полюбиться многим. По итогам забега в каждой возрастной группе организаторы определи победителей. Они получили ценные призы, остальные участники получили заряд бодрости и веселья на неделю вперед.