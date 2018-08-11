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«Тревожная тенденция» разрисовывать пони на детских вечеринках напугала зоозащитников
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«Тревожная тенденция» разрисовывать пони на детских вечеринках напугала зоозащитников 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Зоозащитники Великобритании бьют тревогу, наблюдая, как становится популярным развлечением на детских праздниках — рисование на пони. Тело животного используют как холст и разукрашивают красками, карандашами, рисуют на них картинки. Более 38 тысяч подписей собрала петиция о запрете подобной практики, но в соцсетях немало пользователей, которые возмущены псевдопаникой «назойливых зоозащитников». Об этом сообщила Daily Mаil.
Активисты движения People for the Ethical Treatment of Animals — люди за этичное общение с животными (PETA) встревожились и организовали сбор подписей против набирающей популярность «тревожной тенденции» использовать тело пони в качестве холста на детских праздниках. Зоозащитники призывают родителей вспомнить, что животное — это не реквизит для развлечения. Показывая детям подобный пример, они воспитывают в них неправильное восприятие.
Софи Томлинсон (Sophie Tomlinson) из Большого Манчестера призывает родителей представить, как бы они себя чувствовали, если бы их привязали и начали разукрашивать красками по всему телу, красить волосы в разные цвета.
«Это происходит по всей стране с лошадьми, и нам нужно активизироваться. Как вы относитесь к незнакомцам, размазывающим краску по вашему питомцу?» — вопрошает Софи.
Зоозащитники отреагировали на пост в Facebook от Джо Каллистера, который заявил, что подобные развлечения учат нас «отвратительно и несправедливо» относиться к животным, которых нельзя взять на ручки, как кошку или собаку.
Его поддержал пользователь Жак Мартин, который посетовал, что родители в современном мире настолько разучились увлекать и развлекать детей, что вынуждены учить их рисовать на живых существах, чтобы занять их.
Владелица одной из лошадок, которую используют как холст, заявила, что все краски безвредны и не наносят животным никакого ущерба, так как в их основе — обычный мел, который легко смываются губкой. К тому же, если животному это не нравится, его не используют для общения с детьми.
На упреки в небезопасности подобных арт-упражнений, в ходе которых лошадь может лягнуть или укусить ребенка, владельцы пони уверяют, что дети не лезут в морду животным, не подходят под ноги и постоянно находятся под присмотром взрослых. Пропагандисты такого вида развлечений ссылаются на иппотерапию для детей-инвалидов.
Директор PETA в Великобритании Элиза Аллен уверена, что первый урок общения с животными, который должен получить ребенок — «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе».
«Разрешать детям относиться к животным, как к книжкам-раскраскам, — это урок черствости. Пони и лошади не реквизит на вечеринке, они умные, сложноорганизованные животные, которых следует ценить за их естественную красоту. Актам эксплуатации животных не место на детском празднике», — уверена зоозащитница.
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