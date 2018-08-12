Как научить ребенка рисовать

Все мы очень хотим, чтобы наши дети смогли приобрести качества, которые помогут им в полной мере реализоваться в жизни — любознательность и интерес ко всему новому, усидчивость и упорство в достижении цели, развитое творческое воображение. Как родители могут помочь детям сформировать в себе эти качества? Оказывается, это достаточно просто, так как основным инструментом развития у малышей творческих способностей является рисование. Можно ли научить ребенка рисовать и как это сделать? Как привить ребенку интерес к такому виду творчества?

С чего начать?

Вы замечали, с каким удовольствием дети начинают рисовать? При этом они достаточно легко и быстро самостоятельно осваивают новые инструменты рисования — карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски, в том числе и пальчиковые. Рисование для ребенка — это, прежде всего, способ его самовыражения, определения своего пространства и интересов, выражение отношения к окружающему миру. Самое главное, о чем должны помнить родители — рисование не является самоцелью, не пытайтесь сделать из малыша великого художника (если ваш малыш обладает талантом, то, поверьте, он обязательно проявится). Основные задачи взрослых можно обозначить следующим образом:

Своевременно заметить проявление интереса ребенка к рисованию.

Обеспечить малыша всем необходимым, в том числе помочь организовать рабочее место. Рассказать о правилах использования предложенных материалов.

Поддерживать интерес ребенка к творческой деятельности, предлагать к использованию новые материалы, обучать новым техникам.

Самое главное — не мешать малышу! Не требовать достоверности изображения, у ребёнка свои взаимоотношения с миром и окружением.

Первые шаги

Чтобы первые шаги в рисовании доставили ребенку удовольствие и вызвали желание продолжать, необходимо обязательно учитывать возрастные особенности малыша:

Обучение рисованию должно вестись поэтапно. Прежде чем перейти к усвоению новых навыков, убедитесь, что малыш прочно усвоил все предыдущее. Наращивание умений в рисовании должно идти пошагово;

До достижения младшего школьного возраста детям сложно дается детализация, они воспринимают картинку, как единое целое;

Зачастую, достоверность изображения вызывает много вопросов. Это не повод беспокоиться, дети по-разному воспринимают один и тот же предмет или, например, событие, тем белее, если сравнивать его восприятие с восприятием взрослого человека. Если у вас есть сомнения, попросите малыша после того, как он закончит свой рисунок, прокомментировать его — рассказать, что там изображено, почему он выбрал именно эти цвета, такую композицию и форму изображения;

Примените необычные, а потому особенно интересные, формы рисования.

Кляксы

Кляксы — достаточно «живая» и интересная для детей техника рисования красками, которая прекрасно развивает творческое воображение. Вам потребуется бумага для акварели, краски, самые простые большие кисточки (лучше из искусственного материала) и, конечно, вода. Обильно смочите лист бумаги водой, это можно сделать с помощью чистой кисточки или кусочка поролона. Пусть малыш выберет несколько понравившихся ему цветов и поставит на бумаге свои «кляксы». Накройте рисунок другим (сухим) листом бумаги и слегка «прогладьте» его рукой. Разделив листы, вы увидите разноцветную радугу из цветных клякс! Это очень нравится детям, они быстро ориентируются в получившихся контурах и видят в них птиц, животных, строения — все, что может увидеть только ребенок, который обладает непосредственным, ничем не ограниченным воображением. Как только ребенок обозначил, что, как он думает, получилось на бумаге, предложите ему дорисовать это изображение, применив при этом любой желаемый материал — краски, карандаши, мелки или фломастеры.

Техника с использованием поролоновой насадки

Чтобы смастерить основной инструмент, который будет использоваться при применении такой техники, необходимо взять кусочек поролона, аккуратно его обрезать (лучше сделать его в форме шара) и привязать на кончик деревянной палочки или карандаша. Чтобы краски не смешивались, используйте палитру, поместите туда несколько цветов краски (пусть их самостоятельно определит ребенок). Лучше если это будет гуашь, она более мягкая, использовать ее будет удобно. Обильно намочите поролоновую насадку и приступайте к творчеству! С помощью этой техники можно быстро нарисовать, например, дерево или луг с цветами.

Как научить рисовать человека

Как только ребенок освоился с кисточками и красками, научился определять и смешивать цвета, можно приступать к портрету. Как правильно научить рисовать человека? Для начала попросите малыша проговорить, что он видит на лице человека. А чтобы ему было проще, подведите его к зеркалу и предложите нарисовать автопортрет. Конечно, первое творение будет сильно отличаться от оригинала, а скорее всего и просто от лица человека, но не забудьте похвалить ребенка за старание. При этом подчеркните, что у него особенно получилось, а над чем еще можно поработать. Если в процессе работы вы заметили, что ребенок испытывает какие-то затруднения, не бойтесь помочь ему! Возможно, дело в неподходящих инструментах, можно попробовать заменить краски карандашами.

Как научить рисовать животных

Любимые животные каждого ребенка — это его домашние питомцы, чаще всего ими являются кошка и собака. Как помочь ребенку освоить технику рисования животных? Изображения животных, в том числе любимых детьми кошек, лучше начинать с изображения нескольких кругов или овалов, которые будут условно обозначать голову и тело животного. Тем более, что детям эти фигуры даются достаточно легко. Проговорите с малышом, что еще есть у изображаемого животного (длинный ли хвост, какой формы у него уши, есть ли когти или усы и т.д.), какими цветами он собирается пользоваться. А также предоставьте возможность выбрать средства рисования. Рисование животных с помощью соединения отдельных геометрических фигур — это отличный способ научить малыша использовать простой карандаш и резинку. Прорисовав с малышом контур животного, начинайте прорисовывать детали. Вот в этом моменте особенно потребуется ваша помощь. Ребенок младшего дошкольного возраста не всегда внимателен к деталям. Если вы видите, что ребенок сильно беспокоится во время рисования, ведет себя неуверенно и сомневается, что ему удастся изобразить задуманное животное, возьмите в руки карандаш и резинку и примите участие в совместном творчестве. Со временем ребенок поймет, что вы всегда готовы помочь, он быстро успокоится, а рисование будет приносить только положительные эмоции.

Как научить рисовать машину

Технология, которая поможет вам научить ребенка рисовать машину очень похожа на технику рисования животных, за одним маленьким исключением — для нее в основном используются такие геометрические фигуры, как квадрат, прямоугольник и треугольник. Чтобы быть уверенным в том, что ребенок будет хорошо понимать ваши пояснения, заранее повторите с ним, как выглядит и рисуется каждая фигура и чем они могут отличаться (размерами, количеством сторон и т.д.). Психологи и педагоги утверждают, что не существует каких-либо возрастных рамок для начала обучения ребенка рисованию. Все зависит от появления интереса у самого малыша и темпов его развития. Первое знакомство с фломастерами и пальчиковыми красками, возможно начиная уже с возраста 6 месяцев, самое главное, чтобы это занятие доставляло ребенку удовольствие.