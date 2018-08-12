Веселое видео о малышах, которые смеются над несмешными вещами

Этим крохам лишь бы похихикать, и не важно, что смешно только им одним. Смотрите ролик!

Мы часто показываем вам видео с малышами, где они просто заливаются смехом. Один только ролик про малыша, которые приходит в полный восторг от звука рвущейся бумаги, стал настоящим хитом в Сети и очень полюбился читателям нашего сайта.

Наблюдать за этими малышами, конечно, всегда очень весело, а вот почему так смешно самим крохам, понятно не всегда.

В этом видео собраны самые забавные ролики с малышами, которые смеются над совсем не смешными вещами.

Вот папа чеканит мяч, а вот он крутит простую подушку в разные стороны, а вот мама передвигает погремушку — казалось бы обычные действия, но нет, малышей все это очень веселит. А как они смеются! Очень заразительно.

Смотрите скорее видео и попробуйте не рассмеяться сами!