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Веселое видео о малышах, которые смеются над несмешными вещами
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Веселое видео о малышах, которые смеются над несмешными вещами 

Letidor.ru 22 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Этим крохам лишь бы похихикать, и не важно, что смешно только им одним. Смотрите ролик!
Мы часто показываем вам видео с малышами, где они просто заливаются смехом. Один только ролик про малыша, которые приходит в полный восторг от звука рвущейся бумаги, стал настоящим хитом в Сети и очень полюбился читателям нашего сайта.
Наблюдать за этими малышами, конечно, всегда очень весело, а вот почему так смешно самим крохам, понятно не всегда.
В этом видео собраны самые забавные ролики с малышами, которые смеются над совсем не смешными вещами.
Вот папа чеканит мяч, а вот он крутит простую подушку в разные стороны, а вот мама передвигает погремушку — казалось бы обычные действия, но нет, малышей все это очень веселит. А как они смеются! Очень заразительно.
Смотрите скорее видео и попробуйте не рассмеяться сами!
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