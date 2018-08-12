Смотрите, как бурно отреагировал сын на встречу с мамой после 10 лет разлуки

Такой реакции от молодого человека никто не ожидал.

Главный герой этого видео, молодой человек по имени Джеффри, уже десять лет не был дома в Габоне. Теперь он живет во Флориде (США) со своей женой и маленьким сыном. Но в Габоне у него остался брат и мама.

Проблемы с деньгами, большое расстояние и невозможность получить визу вот уже десять лет не позволяют маме Джеффри увидеться со своим сыном.

И вот однажды мама молодого человека и его брат уладили все проблемы и собрались приехать в Америку. Этот сюрприз помогла подготовить жена Джеффри — Шеннон. Они подготовила дом к прибытию гостей, но так, чтобы муж ни о чем не догадался.

Пока Джеффри был на работе, его родственники приехали и разместились в доме, а когда мужчина пришел домой, то был в полной растерянности от всего происходящего.

Сначала Джеффри увидел брата, которого в последний раз видел четыре года назад, и уже позже он заметил в доме маму.

В этом ролике вы можете увидеть, как эмоционально отреагировал мужчина на столь долгожданную встречу!

Такого восторга и счастья на лице взрослого человека вы, возможно, еще никогда не видели. Включайте скорее видео!