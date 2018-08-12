Осторожно: невыраженные чувства детей!

Содержание«Прекрати немедленно!» или чего боятся родителиПочему дети чувствуют себя отвергнутыми?Как правильно поддерживать ребенка?Как ребенку выражать чувства?

Важность чувств — как взрослых, так и детских — невозможно переоценить. С каждым из них у человека должен быть установлен хороший контакт. Очень часто людские проблемы имеют своей первопричиной невыраженные или неосознанные чувства. Не понимая, что на самом деле с ним происходит, человек словно «блуждает в тумане» — ошибается, принимает ложь за истину, делает не то, что хочет, отказывается от потребностей, вредит себе.

Психологическая практика показывает, что таким образом люди привыкли действовать еще с детства. Именно родители учат их с раннего возраста скрывать слезы, не радоваться слишком сильно, не злиться, потому что это некрасиво, быть вежливым, когда в душе на самом деле другое. Кроме того, взрослые сами часто плохо знают свой внутренний мир или не понимают, что происходит в нем. Глядя на родителей, ребенок берет пример и также, как они, учится не обращать внимания на душевные волнения, переживания, тревоги.

Почему важно учить ребенка выражать чувства? Как правильно это делать? Что может случиться с ним, если все его эмоции будут скрытыми, измененными, отвергнутыми? Ответы на эти и другие вопросы можно получить из этой статьи.

«Прекрати немедленно!» или чего боятся родители

Многие родители требуют от своих детей перестать плакать, бояться, злиться. С точки зрения общества, данные чувства не являются принятыми, одобряемыми, приемлемыми. Автоматически, социум «вешает ярлык» на того, кто склонен открыто выражать негативные эмоции.

«Несдержанный», «Злой», «Трусливый» — может услышать человек, у которого не получается контролировать эмоции. Их удерживание внутри себя действительно стоит больших энергетических затрат. Почему так происходит? Потому что, скорее всего, человеку, когда он был ребенком, слишком часто приходилось демонстрировать окружающим не то, что он на самом деле испытывал. «Как ты смеешь злиться на мать», «Ты должен уважать старших», «Не смей кричать на отца», «Как тебе не стыдно показывать слезы — ты же мужчина», «Ты очень некрасивая, когда злишься», «Девочки не должны капризничать», «Как тебе не стыдно бояться — ты уже большой» — чем больше таких фраз получает ребенок, чем сильнее он привыкает к тому, что его отрицательные чувства являются чем-то неправильным, постыдным, запретным.

Осознавая это, он перестает их демонстрировать, ради того, чтобы заслужить принятие, похвалу и одобрение взрослых. По этой причине человек привыкает ко лжи — уговаривает себя, что ему не страшно — и нарывается на опасность, долгое время прячет гнев — и «срывается» в самый неподходящий момент, стыдится, чувствует себя виноватым — однако, ни с кем не смеет поделиться этими ощущениями. Поэтому, если ребенка с детства приучать к тому, что все, что он испытывает — плохо, неправильно, стыдно, очень скоро он сам поверит в это, и вырастет с большим количеством личностных комплексов. Родители запрещают детям проявлять отрицательные чувства не со зла и не из вредности — просто, точно также их когда-то воспитывали отец и мать, и они не знают, что можно вести себя по-другому с ребенком, который плачет, злится или боится.

Причины, по которым родители не переносят отрицательных эмоций ребенка:

прямое «попадание» в собственную детскую травму, когда переживать болезненные и неприятные эмоции запрещалось; переживание раздражения в ответ на чувства ребенка — нежелание «расхлебывать» эту «кашу» из слез, истерик, страха, гнева, боли; страх того, что ребенок, если ему позволять злиться, таким и останется, а тот, кто говорит о том, что ему страшно — будет бояться всего и всегда. Почему дети чувствуют себя отвергнутыми?

Совсем необязательно бросать ребенка для того, чтобы он почувствовал себя одиноким. Достаточно отрицать все, что он испытывает, запрещать ему выражать эмоции, всем поведением демонстрировать, что такой — перепуганный, злой, тревожный, раздраженный, возбужденный — он становится ненужным и неудобным. Все чувства детей — и положительные и отрицательные — это часть детской личности. Поэтому, когда родители запрещают детям выражать эмоции, они, тем самым, отворачиваются не только от негативных детских проявлений, но и от самого ребенка. В этот момент он чувствует себя по-настоящему покинутым, нелюбимым, неважным.

Личный опытСлучай из практики (аноним)

На прием привели ребенка 5 лет с яркими признаками аутоагрессии. Девочка периодически наносила себе увечья — царапала, кусала, тянула и выдергивала волосы. Работа с семьей показала, что ребенок воспитывается в очень строгих и деспотичных условиях. Родители не признавали малейшего намека на слезы или злость с ее стороны. Мать и отец хотели видеть послушную, милую, покладистую и всегда улыбчивую девочку, ведь, по их словам, они создали все условия для того, чтобы она радовалась жизни и никогда не грустила. Ребенок, в свою очередь, мог расстроиться, испугаться или обидеться на что-то, вне зависимости от того, насколько хорошо позаботились родители о сохранности ее эмоционального состояния. Однако любые проявления негативных эмоций были под строгим запретом взрослых. Если бы чувства для человека были видимыми, он бы смог наблюдать, как они, в случае не выражения, остаются внутри, накапливаются, и постепенно их становится так много, что они перестают помещаться внутри и просятся наружу. В данном примере подавленные чувства ребенка вышли через самоповреждение — не имея возможности злиться или плакать в открытую, девочка стала выражать агрессию как сумела — на себя.

Как правильно поддерживать ребенка?

Родителям не составляет труда радоваться и веселиться вместе с детьми, разделять их удивление и восторг, однако, проживать вместе боль, печаль, капризы не является приятным и удается далеко не всем. Чтобы научиться делать это и обезопасить, тем самым, своего ребенка от многих проблем в будущем, следует знать, что от выражения негативных чувств ничего страшного не произойдет.

Своей поддержкой родители показывают ребенку, что даже если он плачет, боится или злится, с ним все равно все в порядке. Чувствуя такую поддержку взрослых, ребенок освобождается от негативных эмоций, успокаивается, чувствует себя принятым и нужным.

Большинство детских психологов учат родителей поддерживать ребенка через активное слушание. Для того, чтобы делать это, нужно обладать хорошим уровнем эмпатии и понимать, что происходит с другим человеком. Как стать отражением чувств ребенка? «Выключить» на время свои эмоции, сосредоточиться на том, что происходит с ним и начать говорить о его состоянии. Например: «Ты злишься, потому что хочешь побыть со мной, а я веду тебя в детский сад», «Ты плачешь, потому что тебе обидно, что с тобой не поделились игрушкой», «Ты испугался большой собаки. Хочешь расскажу тебе, чего я боюсь?». Таким образом, ребенок начнет осознавать, что с ним происходит, а значит, быстрее научится управлять своими эмоциями. Кроме того, поддержка родителей позволяет детям быстрее успокаиваться.

Как ребенку выражать чувства?

Стаканчик для криков, подушка для битья, рисование, раскрашивание, уничтожение бумаги — все это отлично подойдет детям, когда эмоции переполняют их. Снизить уровень страха можно, если долго рисовать его, увидеть смешное, раскрасить, подружиться с ним. Гнев и злость можно слепить из пластилина — долгая и упорная работа руками позволяет унять возбуждение. Более частые проявления тревоги и других негативных чувств ребенка, которые не поддаются коррекции в домашних условиях, требуют консультации психолога и, возможно, коррекционной работы.

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