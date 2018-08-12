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Двухлетняя девочка встала и пошла после падения с четвертого этажа в Хабаровске
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Двухлетняя девочка встала и пошла после падения с четвертого этажа в Хабаровске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома в Хабаровске. Девочка не пострадала. Об этом сообщило издание PROkhab.ru.
Девочка находилась в квартире дома на улице Ворошилова вместе с мамой и 15-летней сестрой. Мать семейства ушла спать, а за ребенком осталась присматривать старшая сестра. Она вышла на балкон, чтобы развесить постиранные вещи, а двухлетняя девочка осталась на кухне.
Окно в помещении было открыто. В результате девочка упала с четвертого этажа на землю.
К счастью, ребенок после падения смог встать на ноги и пойти. Врачи осмотрели пострадавшую и не обнаружили серьезных травм, угрожающих здоровью.
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