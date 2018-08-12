Двухлетняя девочка встала и пошла после падения с четвертого этажа в Хабаровске

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома в Хабаровске. Девочка не пострадала. Об этом сообщило издание PROkhab.ru.

Девочка находилась в квартире дома на улице Ворошилова вместе с мамой и 15-летней сестрой. Мать семейства ушла спать, а за ребенком осталась присматривать старшая сестра. Она вышла на балкон, чтобы развесить постиранные вещи, а двухлетняя девочка осталась на кухне.

Окно в помещении было открыто. В результате девочка упала с четвертого этажа на землю.

К счастью, ребенок после падения смог встать на ноги и пойти. Врачи осмотрели пострадавшую и не обнаружили серьезных травм, угрожающих здоровью.