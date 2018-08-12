Беременная Нюша показала фото со своей тренировки по йоге

27-летняя Нюша не перестает заниматься спортом за несколько недель до родов.

Совсем скоро Нюша впервые станет мамой. А пока же певица наслаждается последними неделями беременности, которые проводит с пользой для тела. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадр, на котором она запечатлена во время занятий йогой. По словам знаменитости, только будучи беременной у нее нашлось время посвятить себя этому занятию.

Давно мечтала плотно заняться йогой… но полноценно получилось именно будучи в положении. Всему свое время. А вообще мое тело скучает по нагрузке. Сейчас вот думаю какой спорт освоить в будущем,

— прокомментировала снимок певица.

(прим. Letidor.ru : в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Но далеко не все поклонники оценили стремление певицы поддерживать спортивную форму во время беременности. В комментариях пишут о том, чтобы Нюша была аккуратнее во время занятий йогой: «Разве можно в положении этим заниматься? Мда, звезды с умом тронулись»; «Аккуратнее в положении». Впрочем, артистка далеко не первопроходец среди звездных мам, которые ведут активный образ жизни во время беременности и делятся своими достижениями с публикой.

К слову, специалисты не видят никаких проблем в йоге во время беременности. Напротив, снимает стресс, помогает обрести душевное равновесие, расслабить позвоночник и избавить будущую маму от болей в мышцах, а также занятия учат правильно дышать, что в дальнейшем потребуется во время родов.

Напомним, свою беременность Нюша официально подтвердила в конце мая. А в январе 2017 года певица объявила о помолвке с 37-летним генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. В прошлом августе пара сыграла свадьбу. Для знаменитости этот ребенок будет первым. А вот у ее супруга подрастают двое детей от предыдущего брака.

Фото: Instagram