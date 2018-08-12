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Беременная Нюша занялась спортом
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Беременная Нюша занялась спортом 

Russianshowbiz.info 36 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Нюша, которая в настоящее время готовится к рождению ребенка, показала, как занимается йогой на коврике.
Девушка призналась, что всегда хотела приобщиться к йоге, но полноценно позаниматься у нее получилось только сейчас, во время беременности, что кажется многим странным. Нюша верит, что всему свое время, и рада, что тело получает хоть какую-то нагрузку.
Будущая мама уже начинает строить спортивные планы и выбирает направление, которым будет заниматься после рождения ребенка. Артистка призналась, что во время ЧМ-2018 постоянно думала, какую нагрузку получают футболисты после игры и как они могут после этого «оторваться» в еде.
Певица также заявила, что после Чемпионата в стране интерес к футболу увеличился втрое, но она точно не знает, повлияло ли главное футбольное событие на интерес к спорту во всем мире. Нюша спросила читателей, каким спортом хотят заниматься взрослые и дети.
Поклонники посоветовали Нюше не спешить, потому что во время ухода за ребенком она будет получать достаточно нагрузки, дополнительный спорт может не понадобиться.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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