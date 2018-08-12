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Место в детсаду и маткапитал. Что надо семьям, чтобы стать многодетными
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Место в детсаду и маткапитал. Что надо семьям, чтобы стать многодетными 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Демография ухудшается, власти озабочены проблемой снижения рождаемости. Тем неожиданнее стали выводы учёных Института стратегических исследований РБ. Оказывается, сейчас самый желанный ребёнок в семье — третий. Что поможет родителям стать многодетными? По их мнению, это маткапитал, беспроцентная жилищная ссуда и место в детсаду.
Установки семьи меняются
Результаты исследований в рамках стратегической инициативы «Семья-2030» и проекта «Молодая семья РБ» удивили.
«Исследования 2015-2017 годов, проведённые учеными нашего института, показывают, что меняются репродуктивные установки молодой семьи. Если в начале 2000-х считали оптимальным заводить двоих детей, то сейчас самый желанный — третий ребёнок. Его хотят 39,1% семей, а 76,5%, имеющих троих детей, считают это число оптимальным», — говорит старший научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала Наиля Шамсутдинова.
При этом прямой связи с материальной обеспеченностью не наблюдается. Хотя считается, что если она низкая, то никакие меры не помогут.
«Желаемое число детей у жителей республики достаточно высокое. Однако нужно учесть, что неудовлетворительное состояние здоровья также оказывает влияние на их планы. Кроме этого, к сожалению, аборты распространены до сих пор», — отметила ученый.
Премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов отметил снижение рождаемости:
«За январь-апрель 2018 года в республике родилось 15 267 детей. В прошлом году за такой же период на свет появились на 616 малышей больше. Уменьшилось и количество браков. Зарегистрировали отношения 6317 пар — на 680 меньше, чем в прошлом году. Теперь чаще женщина становится впервые матерью после 25 лет. В 1990 г. средний возраст составлял 23 года».
Что беспокоит родителей?
В масштабном исследовании (более 6000 респондентов) после вопроса «Сколько у вас детей?» участников спрашивали: «Если вы планировали иметь ребёнка (первого или следующего), но до сих пор не имеете, то по каким причинам?»
Судя по ответам респондентов, маткапитал, беспроцентная жилищная ссуда и место в детсаду или яслях — это три важных условия, которые помогут выполнению их собственных установок вне зависимости от числа детей. Если вопрос стоит о рождении третьего, то здесь горожане и сельчане единодушны в значимости ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума ребёнка.
В исследовании «Молодая семья РБ» 2017 года учёные опрашивали людей с различными уровнями доходов и социального положения. Это новые семьи, многодетные, неполные, социально-активные, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации, мигранты и т.д. Все 26 фокус-групп отметили общие сложности, в том числе и необходимость расширения мер поддержки, направленных на улучшение инфраструктуры и среды.
По данным Башстата, отсутствие дополнительных занятий для развития ребёнка в школе (даже платных) и возможности уехать на каникулы из дома (хотя бы на неделю) беспокоят почти 40% родителей, а каждый третий обеспокоен невозможностью участвовать в платных школьных мероприятиях.
«В то же время важно избежать иждивенческих настроений, — отмечает Наиля Шамсутдинова. — Это тонкий момент: у значительной части населения республики сильны патерналистские (при которых власти обеспечивают потребности людей — Ред.) ожидания. Активное включение семей в преобразование среды помогло бы им обрести уверенность в том, что они могут влиять на ситуацию. Это повысит взаимный уровень доверия власти и общества».
По мнению учёных, помогут программы инициативного бюджетирования, эффективно начавшие у нас работать. Здесь население является активным участником преобразования местной среды. Включение населения и будущих родителей в экономическую жизнь республики можно развить и в рамках отдельного стратегического проекта.
Комментарий
Врио председателя УФИЦ РАН, руководитель группы по актуализации Концепции семейной политики Рустэм Ахунов:
«У Башкирии, на мой взгляд, есть ряд преимуществ в пользу института семейных отношений. Даже если смотреть статистику, наши показатели лучше среднероссийских. В республике сильны традиции, что сказывается на качестве семейных отношений. Это основа нашего благополучия через 10-20 лет. И чтобы реализовать потенциал, важно правильно использовать ресурсы. Например, муниципалитеты сейчас разрабатывают стратегию развития, семейная политика при этом не может оставаться вне её рамок».
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