Ребенка с истерикой эвакуировали спасатели со «Столбов»

В Красноярском крае в эко‐заповеднике «Столбы» произошло чрезвычайное происшествие. Спасателям пришлось спускать ребенка с истерикой. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».

Известно, что семилетний мальчик был на туристической прогулке с мамой в «Столбах». После женщина начала собираться домой, но ребенок был против этого решения. Он начал капризничать.

Мать мальчика попыталась успокоить сына, но это ей не удалось. Обычные капризы переросли в истерику. Женщине пришлось обратиться за помощью.

На место происшествия прибыли спасатели и урегулировали ситуацию: успокоили ребенка, спустили вниз, посадили на общественный транспорт и отправили домой.