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Ребенка с истерикой эвакуировали спасатели со «Столбов»
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Ребенка с истерикой эвакуировали спасатели со «Столбов» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском крае в эко‐заповеднике «Столбы» произошло чрезвычайное происшествие. Спасателям пришлось спускать ребенка с истерикой. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
Известно, что семилетний мальчик был на туристической прогулке с мамой в «Столбах». После женщина начала собираться домой, но ребенок был против этого решения. Он начал капризничать.
Мать мальчика попыталась успокоить сына, но это ей не удалось. Обычные капризы переросли в истерику. Женщине пришлось обратиться за помощью.
На место происшествия прибыли спасатели и урегулировали ситуацию: успокоили ребенка, спустили вниз, посадили на общественный транспорт и отправили домой.
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