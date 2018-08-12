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Все по графику: Анастасия Костенко сделала дочке первую прививку
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Все по графику: Анастасия Костенко сделала дочке первую прививку 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
24-летняя модель Анастасия Костенко продолжает делиться впечатлениями от нового статуса. Ее дочке, которую она родила в браке с 31-летним футболистом Дмитрием Тарасовым, исполнился месяц, и родители не скрывают своего счастья от общественности. Новоиспеченная мать рассказала о событиях в жизни дочери, отметив, что у нее все хорошо.
Казалось бы, только недавно стало известно о новой свадьбе бывшего мужа телезвезды Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова, а затем и о беременности его третьей супруги Анастасии, как они уже стали родителями. В июле на свет появился первый плод их любви — девочка, которую, по неофициальным данным, назвали Миланой. Ее мама опубликовала в своем микроблоге совместный снимок, подчеркнув, что до сих пор не верит в свое счастье, ведь девочка именно такая, как она себе ее представляла. Костенко также указала, что все идет по графику и она не отказывается от вакцинации: «Сегодня были в клинике, все, слава Богу, замечательно! Сдали анализы и сделали прививку. Ох, это для меня самое сложное в жизни, у меня сердце кровью обливается, когда она плачет из-за уколов и забора крови. Когда с сестренками ходила — то же самое было».
Костенко часто спрашивают о внешности первенца, но Анастасия пока не готова показывать лицо ребенка посторонним, стараясь ограждать его от пристального внимания пользователей, среди которых много недоброжелателей, считающих, что она разрушила семью ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Тем не менее женщина не скрывает информации о дочке, отмечая, что их с мужем «барышня» будет высокой, что неудивительно, учитывая рост ее родителей.
В начале своего романа Костенко и Тарасов заявляли, что не будут афишировать события в личной жизни, как Дмитрий в свое время делал с бывшей женой. Но, к огромной радости подписчиков, влюбленная пара постоянно информирует их о своих отношениях и даже опубликовала откровенный ролик, в котором показала рождение дочки.
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