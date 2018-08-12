Корова с семью ногами: как по рисунку на асфальте понять, чего хочет ваш ребёнок

Как понять вашего малыша по тому, что он рисует?

Отличительная черта лета в городе — асфальт во дворах домов и в парках становится разноцветным и ярким от обилия детских рисунков. Тут цветочки и солнышки, а а здесь — корова с семью ногами. Редкий ребёнок не рисует мелками. Как понять вашего малыша по его творчеству? Нормально ли это, что ребёнок рисует невиданных зверей? Рассуждаем с детским психологом из Ярославля Анастасией Волченковой.

Присмотритесь к детским рисункам, они вас удивят

— Рисование на асфальте — это не только отличный способ развития воображения ребенка, но и уникальная возможность выражения его внутреннего мира, что способствует в определенной степени снятию эмоционального напряжения и размещению его чувств. При помощи разноцветных мелков и огромного пространства тротуара ребенок предъявляет себя миру.

Дети пытаются заявить о себе через рисование

А порой, рисунок для малыша — вымещение эмоций и чувств

— Мы психологи ни в коем случае не даем интерпретацию тем или иным символам. Будь то цветы или кот с шестью лапами. Мы лишь предлагаем родителям, бабушкам и дедушкам, тетям и дядям, братьям и сестрам, няням, педагогам — следовать за автором рисунка. Спросите юного художника, что он хотел изобразить? Какая фантастическая история происходит в его рисунке? Проявленный взрослым интерес к внутренним переживаниям ребенка — это мощный фундамент для развития гармоничной личности.

Проявите интерес к тому, что рисует ваш ребёнок

Поговорите с малышом о его творчестве

— Стоит понимать и помнить, что дети рисуют всё, что их интересует. Это их способ взаимодействия с миром. Ребенок, совершенно точно, не должен получить за это негативную оценку! — считает детский психолог Анастасия Волченкова. — Наоборот, будет важно для развития личности ребёнка, если вы поделитесь с малышом своими воспоминаниями из детства: какие рисунки рисовали вы (необязательно на асфальте)? Для того, чтобы произошла встреча с внутренним миром ребенка, и для того, чтобы его понять — невероятно важно вспомнить свое детское творчество.

Ни в коем случае не критикуйте ребёнка

Вспомните, а как вы творили в детстве?

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