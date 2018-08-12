Развлечение для детей в челябинской поликлинике удивило пользователей Сети

Трубы, предназначенные для развлечения детей в одной из челябинских поликлиник, удивили пользователей Сети, историей и фотографиями поделился один из участников популярного развлекательного портала.

«Товарищ скинул фотографии и попросил угадать, зачем в детской поликлинике такие коммуникации? Оказывается это развлечение для детей. Дети встают с двух концов и разговаривают друг с другом, этакий телефон», — написал автор поста.

История собрала несколько сотен откликов — многие участники обсуждения вспоминали, как в детстве пользовались самодельными «телефонами».

«А в моё детство мы переговаривались через спичечные коробки, соединенные ниткой», — рассказал один из комментаторов.

«Не знаю, могу ли я считать себя ребенком. Но мне 25, и я бы не отказал себе в удовольствии», — заметил другой пользователь

«Я себе представил этот процесс. Дети по ВатсАп или Вайберу договариваются: — Ты встань в конце коридора у красной трубы-будем переговариваться… », — написал ещё один участник обсуждения.

Впрочем, некоторые комментаторы замечали, что игра может быть небезопасной для здоровья детей.

«Если в эти трубы кричат пациенты, значит, по ним движутся микробы. Такой «микробопровод», — написал один из пользователей.

Другие участники обсуждения рассказали, что в разных городах в торговых комплексах можно заметить похожие трубы, через которые передают радиосказки. А некоторым пользователям конструкция напомнила пневмопочту.