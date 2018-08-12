Ещё
Развлечение для детей в челябинской поликлинике удивило пользователей Сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Развлечение для детей в челябинской поликлинике удивило пользователей Сети 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Трубы, предназначенные для развлечения детей в одной из челябинских поликлиник, удивили пользователей Сети, историей и фотографиями поделился один из участников популярного развлекательного портала.
«Товарищ скинул фотографии и попросил угадать, зачем в детской поликлинике такие коммуникации? Оказывается это развлечение для детей. Дети встают с двух концов и разговаривают друг с другом, этакий телефон», — написал автор поста.
История собрала несколько сотен откликов — многие участники обсуждения вспоминали, как в детстве пользовались самодельными «телефонами».
«А в моё детство мы переговаривались через спичечные коробки, соединенные ниткой», — рассказал один из комментаторов.
«Не знаю, могу ли я считать себя ребенком. Но мне 25, и я бы не отказал себе в удовольствии», — заметил другой пользователь
«Я себе представил этот процесс. Дети по ВатсАп или Вайберу договариваются: — Ты встань в конце коридора у красной трубы-будем переговариваться… », — написал ещё один участник обсуждения.
Впрочем, некоторые комментаторы замечали, что игра может быть небезопасной для здоровья детей.
«Если в эти трубы кричат пациенты, значит, по ним движутся микробы. Такой «микробопровод», — написал один из пользователей.
Другие участники обсуждения рассказали, что в разных городах в торговых комплексах можно заметить похожие трубы, через которые передают радиосказки. А некоторым пользователям конструкция напомнила пневмопочту.
АиФ: последние новости
230 тысяч взыскали с Кунашакской больницы за неверный диагноз ребенку Годовалая девочка выпала из окна на асфальт в Кургане Арина, ты умница! Спортсменка с синдромом Дауна выиграла чемпионат мира
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки109
Некрасивые супруги знаменитых мужчин14
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело
Летучая получила порцию критики за фото в купальнике
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили5
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
02:20
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение