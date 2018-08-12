Первый шаг к примирению: как научить ребенка просить прощения

За что ребенок должен просить прощения? Понимают ли дети смысл этого «ритуала»? Рассказываем, что думают об этом родители и сами дети.

По мнению специалистов, извинение помогает взрослому человеку развить эмпатию и восстановить доверительные отношения. Так ли это у детей? Журналисты The Conversation разобрались в этом вопросе и провели ряд исследований. Делимся результатами.

Что такое извинение в представлении ребенка

Благодаря ученым из Кембриджа мы уже совершенно точно знаем: четырехлетка осознает психологический эффект извинений. Он понимает, что, попросив прощения, может искупить свою вину и сгладить расстройство от обиды.

Недавно психологи из Гарвардского университета пошли дальше своих коллег и выяснили, что означает «ритуал» извинений в представлении малышей.

Специалисты собрали две контрольные группы дошкольников от 4 до 7 лет. В каждую группу позвали человека, который обижал ее участников.

Далее в рамках эксперимента обидчик извинялся перед детьми из группы №1, а вторую группу оставил без внимания. В ходе исследования ученые сделали интересное наблюдение:

малыши из первой группы не только чувствовали себя лучше после принесенных извинений, но и считали раскаявшегося обидчика добрым.

Другое аналогичное исследование провели социальные психологи из университета Вирджинии. Только в отличие своих коллег из Гарварда они подвергли группу детей большему стрессу.

В качестве испытуемых выбрали дошкольников 6-7 лет. Детям предложили построить из кубиков башню: они неспешно работали, пока не появился человек, который все разрушил. И снова обидчик просил прощения избирательно. Как показало исследование, спонтанные извинения в ходе игры не улучшили детям настроение.

Но некоторый эффект ученые все же заметили: малыши, перед которыми обидчик извинился, были готовы поделиться с ним своими наклейками; в то время как те, кто извинений не услышал, делиться не желали.

Несмотря на то, что разрушение башенки было достаточно сильным стрессом для дошкольников, они все равно прощали обидчика.

Важно и то, что дети чувствовали себя лучше, если нарушитель порядка предлагал вместе построить башню заново.

Словом, раскаяние обидчика и его действия, направленные на восстановление отношений, подбодрили большую часть группы.

В каких ситуациях ребенок должен извиняться: мнения родителей

Хоть извинения несут для детей тот или иной смысл, не все родители считают нужным учить своих детей просить прощения.

Почему так происходит, никто точно не знает. Исследований на этот счет очень мало. Поэтому журналисты The Conversation решили составить собственное мнение по этому вопросу и провели большой опрос родителей под покровительством университетов — Мэрилэнд и Гарварда.

В нем приняли участие 483 человека, детям которых на тот момент исполнилось от 3 до 10 лет. В основном респондентами выступили женщины из разных уголков США, хотя мужчины тоже встречались, но заметно реже.

Дискуссионные группы по-разному смотрели на вопросы воспитания.

Журналисты попросили родителей представить, что их дети совершили нечто, что, по их мнению, являлось бы проступком; а затем спросили, насколько велика вероятность, что они намекнули бы ребенку, что нужно просить за это прощение. Также родителям предложили оценить, насколько необходимо научиться извиняться в той или иной воображаемой ситуации; и по окончании опроса, провели дискуссию о взглядах на воспитание в целом.

Большая часть респондентов (96%) считала, что ребенок должен извиняться, когда обидел кого-то намеренно. Чуть меньше опрашиваемых (88%) сочли нужным сообщить ребенку, что надо извиниться, если он обидел кого-то случайно.

Около 5% опрошенных заявили, что извинения для них ничего не значат.

Стоит отметить, что позиция родителя напрямую зависела от контекста ситуации. Многие считали, что ребенок должен обязательно извиниться, если его поступок оказался аморальным — ущемил чьи-то права, связан с нанесением вреда. А если же, например, ребенок нарушил правила игры или перебил кого-то во время беседы, то родители не считали извинения делом принципа.

Извинение как способ избавиться от разногласий

Итак, было выявлено, что родители ожидали извинения от ребенка в обоих случаях, то есть когда конфликтная ситуация была создана как намеренно, так и случайно.

Любопытно, что взрослые, раздумывая, стоит ли побуждать ребенка просить прощения, часто брали во внимание, к чему это приведет в будущем. По данным исследования, родители учат детей извиняться, чтобы те в дальнейшем справлялись со сложными социальными ситуациями, а не думали лишь о собственных намерениях.

Журналисты также поинтересовались у родителей, зачем детям умение просить прощения.

Опрашиваемые считали, что, во-первых, оно способствует развитию у ребенка чувства ответственности за свои поступки; во-вторых, углубляет эмпатию — учит не вредить, помогать ближним, заботиться об их внутреннем состоянии и разрешать конфликтные ситуации.

Однако не все родители относились к извинениям с такой серьезностью.

Были и те, кто был чрезмерно мягок к ребенку: не требовал от него дисциплины и ответственного поведения.

В каком случае стоит просить ребенка извиниться

Большинство родителей считали извинения необходимыми, и дети, согласно исследованию, также осознавали важность этого «ритуала».

Но как же побудить ребенка извиниться?

Оказывается, сначала надо выяснить, понимает ли ребенок, за что он должен извиняться…

Потому что родители могут настоять, чтобы ребенок попросил прощения, а он, чтобы угодить им, сделает это для галочки, лишь бы взрослые отстали.

В одном из последних опросов журналисты дали детям от 4 до 9 лет оценить два типа извинений, на которые их сподвигли родители. В первом случае ребенок делал это по небольшой подсказке взрослых, во втором — после того, как его пристыдили или открыто принудили извиниться («Ты должен попросить прощения!»).

Что вышло в итоге? 90% детей из первой группы заметили улучшение состояния того, кому они принесли извинения. Во второй группе результаты оказались не такими радостными: лишь 22% детей поняли, что настроение их товарища улучшилось именно потому, что перед ним извинились.

Из этого можно сделать вывод, что настаивать на примирении — не лучший способ рассказать ребенку о необходимости извинений.

Родителям не стоит подталкивать своих детей к примирению тогда, когда те не готовы попросить прощения или просто не чувствуют себя виновными.

Если ребенок оказался в такой ситуации, сперва следует направить силы на то, чтобы просто разъяснить ему положение вещей, а не заставлять его делать то, что он не хочет. Потом, конечно, стоит помнить про личный пример. Если вы неправы, покажите ребенку, как надо извиняться (можно пару раз разыграть сценку извинения между родственниками).

Научить детей правильно просить прощения — одна из задач родителей. Ведь вместе с этим умением приходит способность сострадать, заботиться и решать конфликты.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!