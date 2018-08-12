Материнская злость. Можно ли злиться на детей и как это делать правильно?

В Интернете сейчас очень много всяких разных тренингов и упражнений о том, как научиться воспитывать детей без крика и злости. А на мамских форумах часто можно встретить посты в стиле: «Часто кричу на детей. Как научиться сдерживаться?». Да и мы с вами, когда видим на улице маму, которая строго разговаривает с ребёнком или, того хуже, кричит, внутри нет-нет да и осудим её. В последние годы, благодаря развитию популярной психологии, люди стали пристально рассматривать свои эмоции. Особое значение стало придаваться человеческому детству как периоду, в котором закладываются многие таланты и многие психологические травмы. И тут за какую ниточку ни потяни, обязательно попадёшь в детскую травму: то велосипед тебе не купили, то мама за разбитую чашку накричала. Поневоле задумаешься, а не причиняем ли мы своими эмоциями, злостью, агрессией вред психике своих детей. Я сама часто прикусывала свой язык, когда хотелось крикнуть на своего 3-летнего сына за что-то, пыталась бороться с этим чувством. Убеждала себя, что он ещё маленький, а я большая и должна сдерживать злость, пыталась говорить я-сообщениями, рвать ненужные газеты и бить подушку. Ну, некоторый кратковременный успех это имело, но вопрос, а что же всё-таки делать со своей злостью на детей, оставался для меня открытым.

Родительство без злости невозможно

Я не верю, когда мне говорят, что дети — это сплошное счастье и как можно злиться на маленьких ангелочков. Стоит провести наедине с ребёнком пару недель, как начинаешь закипать, словно чайник, который забыли снять с огня. То этот ангелочек что-то разбил, то в 45-й раз забрался туда, куда забираться нельзя, то просто бесконечное «мамамамам» выводит из себя. Вот и превращаешься не в заботливую мать, а в бомбу с часовым механизмом. Мы привыкли думать, что злость — это негативное чувство, что его лучше подавлять. Не ошибусь, если многим девочкам в детстве говорили: «Злиться некрасиво. Девочке стыдно кричать» и т. д. А уж в материнстве на злость наложено настоящее табу, из каждого утюга нам говорят, что ребёнка нужно всем сердцем принимать и любить. Вот многие молодые мамы и пытаются крепко стискивать зубы, натягивать на лицо улыбку, сдерживаться. А злость накапливается и потом, когда сдерживать её уже никаких сил нет, вырывается бурным потоком. Злость является природным регулятором наших границ, нашего личного пространства (наше тело, наши чувства, вещи, ценности, взгляды и т. д.). Не будет злости — мы станем беззащитными и проницаемыми со всех сторон. В родительстве с помощью материнской злости дети не только узнают, что у мамы есть границы, они ещё и со своими границами знакомятся в этот момент. Сталкиваясь с маминой злостью, когда мама защищает что-то очень важное для себя (свой сон, право на тишину или личное время, или даже свою шоколадку), дети постепенно обнаруживают внутри себя столь же ценные вещи и так же учатся их отстаивать.

Как правильно злиться на детей?

Что же делать, чтобы не наломать дров и не превратиться в Круэллу? Злиться тоже надо с умом: Обнаруживать свою злость «на подлёте» Мы так хорошо научены сдерживать злость, что замечаем себя уже кричащими и брызгающими слюной. Потом мы сожалеем и чувствуем вину, опять стараемся сдерживаться, злость накапливается, мы взрываемся, и всё по кругу. Куда эффективнее обнаруживать злость в самом начале. Для этого нужно допустить простую мысль, что дети очень сильно раздражают и злиться на детей вообще-то нормально. Таким образом мы даём себе право на это чувство. И главным барометром нашей злости является тело. Понаблюдайте, как ведёт себя ваше тело во время приступа ярости на ребёнка: вы напряжены, зубы стиснуты, кулаки сжаты, вы кричите. Приучите себя замечать свои телесные сигналы во время вашей агрессии. Со временем вы научитесь отлавливать их чуть раньше, а потом и вовсе сможете замечать малейшее напряжение мышц и выдавать маленькие порции злости, а не огромную волну. И это, кстати, станет более конструктивным и полезным для ваших отношений. Говорите о своей злости Мы часто кричим на детей в духе: «Сколько раз я говорила так не делать! Опять довели мать! Накажу вас, лишу сладкого/компьютера/телефона и т.д. !». Вот вместо всей этой тирады просто скажите о своём чувстве: «Дети, я на вас сейчас дико злюсь!». Со своими детьми я иногда усиливаю эффект и начинаю рычать: «Ррррррр! Я на вас так разозлилась, что сейчас начну дико ругаться!». А дальше можно описать поступок, на который вы злитесь. И это можно делать очень эмоционально, даже топать ногами при этом. Так вы не только помогаете себе сбросить напряжение, но и учите детей, как можно обходиться с этим чувством. Со временем ваши малыши так же начнут топать ножками и говорить: «Я злюсь!», а не швырять машинку в стену или бить обидчика. Открыто защищайте свои границы Часто мы ругаемся на детей за очень абстрактные вещи: беспорядок, размазанную по столу еду, за то, что он в который раз испачкался или разбросал игрушки. Попробуйте легализовать для себя несколько важных правил, которые будете открыто защищать и за которые будете злиться на детей. Например, право на чистоту в гостиной. У вас точно есть право ходить там по полу, а не по ковру из лего, и если дети в очередной раз устроили там склад игрушек, то вам можно открыто злиться. Расскажите об этом правиле, обозначьте свою территорию и легально защищайте её. Это помогает детям опознавать ваши границы, уважать их и обнаруживать свои. А вы получаете возможность свободно выражать свою злость, не погружаясь в чувство вины. Я так поступила со своим сном. В нашем доме есть правило: «Мамин сон — это святое!». Если мама спит, то её можно будить, только если нога оторвалась. В противном случае мама будет сильно злиться. И поначалу я действительно в открытую злилась, выставляла детей из спальни и требовала тишины. Со временем дети приняли это правило, а я получила свой сон для себя в полной мере так же, как и право злиться. И что парадоксально, злости стало намного меньше. Важно! Правила, связанные со злостью, должны касаться только ваших личных потребностей. Требование к ребёнку «хорошо учиться, потому что маме так спокойнее» не подходит, т. к. затрагивает и детские границы тоже.

Как нельзя злиться на детей

Бить. Иногда мы злимся так, что хочется врезать этому маленькому провокатору. Такие желания посещают многих родителей и свидетельствуют о сильной злости и ярости. Но бить детей, конечно же, нельзя. Такое желание — скорее, повод обратить родителю внимание на то, что ему сейчас очень трудно и нужно как-то помочь себе.

Объявлять бойкот. Нет ничего страшнее для маленького ребёнка, чем мама, которая с ним не разговаривает. Это очень страшно — дети начинают сомневаться в собственном существовании или пугаются, что пропала их прежняя мама. Но самое печальное, они погружаются в тотальное чувство вины, которое будет сопровождать их долгие годы. Обидно обзывать. Помните, мы злимся на поступки детей, на то, что этот маленький проказник снова разрисовал обои или спустил в унитаз ваш телефон. При этом ребёнка мы любим. Но когда мы обзываем детей («дебил, придурок, безрукий, идиот» и т. д.), то грубо и жестоко раним самую их суть — личность.

Мамина злость как опора и ориентир для ребёнка

Спустя 9 лет своего материнства я поняла, что злость — это та эмоция, без которой невозможно здоровое родительство. Причём мамины «рыки» и здоровое отстаивание своих интересов дают детям очень важную опору. На удивление, им становится очень спокойно рядом с мамой, которая может сказать им твёрдое «нет», которая может отстоять своё пространство и свои потребности. А самое забавное, что как только мама разрешает себе злиться на детей, признаёт своё право делать это, то поводов для злости становится гораздо меньше.