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«Был бы мой ребенок — подошла бы сама и втащила ему». Красноярцев возмутил моющий машину на пляже с детьми автохам
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«Был бы мой ребенок — подошла бы сама и втащила ему». Красноярцев возмутил моющий машину на пляже с детьми автохам 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске неизвестный решил помыть свой автомобиль на пляже, который был переполнен отдыхающими, среди которых были дети. Поступок автохама возмутил красноярцев. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
Видео с этой ситуацией появилось в паблике «ЧП Красноярск» в Instagram. На кадрах ролика видно, что мужчина припарковал свою машину на пляже в Песчанке и начал мыть автомобиль. Грязная вода стекала в водоем. Рядом с этим местом купались дети.
Пользователи соцсети активно комментируют запись. Все без исключения осудили поступок неизвестного: «Это жесть!»; «Не самый красивый поступок»; «Был бы мой ребенок — подошла бы сама и втащила ему».
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