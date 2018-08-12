«Был бы мой ребенок — подошла бы сама и втащила ему». Красноярцев возмутил моющий машину на пляже с детьми автохам

В Красноярске неизвестный решил помыть свой автомобиль на пляже, который был переполнен отдыхающими, среди которых были дети. Поступок автохама возмутил красноярцев. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».

Видео с этой ситуацией появилось в паблике «ЧП Красноярск» в Instagram. На кадрах ролика видно, что мужчина припарковал свою машину на пляже в Песчанке и начал мыть автомобиль. Грязная вода стекала в водоем. Рядом с этим местом купались дети.

Пользователи соцсети активно комментируют запись. Все без исключения осудили поступок неизвестного: «Это жесть!»; «Не самый красивый поступок»; «Был бы мой ребенок — подошла бы сама и втащила ему».