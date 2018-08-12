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Красноярцев возмутил мужчина, моющий машину на пляже
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Красноярцев возмутил мужчина, моющий машину на пляже 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В паблике Красноярска появилось видео, на котором мужчина моет автомобиль прямо на пляже в Песчанке.
Пыльная иномарка стоит прямо на мелководье, рядом плавают дети, но хозяина авто это не смущает. Он невозмутимо продолжает мыть машину, сливая грязную воду в озеро.
Несмотря на то, что пляж в Песчанке платный, хозяева территории не спешили пресечь действия автовладельца.
Посетители соцсетей возмутило поведение мужчины. Они задают риторические вопросы: почему окружающие так спокойно реагируют, не пытаясь прекратить безобразие.
Платный пляж, Песчанка Присылайте свои и Direct @chp.kras WhatsApp/Viber/Telegram +7 (913) 039-10-11 Каждый месяц пять наших подписчиков получают по 2000 рублей за присланные новости! В приоритете видео ДТП и ЧП, а так же качественные фото последствий происшествий. Присланные материалы должны быть эксклюзивными и сделаны приславшим их человеком. #дтп #чп #чпкрасноярск #авария #красноярск #дивногорск #емельяново #сосновоборск #берёзовка #крас #шалинское #происшествия #chpkras #машины #гибдд #дпс #krasnoyarsk #24rus #124rus #84rus #88rus #пдд #водитель #chpkras_август2018
Публикация от ДТП/ЧП 18+ (@chp.kras) 11 Авг 2018 в 5:29 PDT
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