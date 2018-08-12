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В Тверской области 3-летний мальчик утонул в дачном бассейне
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В Тверской области 3-летний мальчик утонул в дачном бассейне 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
11 августа вечером в СНТ «Волга» Конаковского района Тверской области 3-летний малыш убежал от родителей и утонул в бассейне.
11 августа около 21 часа 3-летний мальчик вместе с родителями был на даче в СНТ «Волга» Конаковского района. Когда они отвлеклись, малыш убежал на соседний участок, — сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
У соседей оказался открытый бассейн, наибольше глубиной 1,5 метра. По мнению следователей, ребенок прыгнул туда и, в силу своей беспомощности, утонул.
Следователи завели уголовное дело. Сейчас они собирают доказательства, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают людей, которые обнаружили утонувшего ребенка и пытались его откачать, родителей допросили в качестве свидетелей. Расследование продолжается.
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