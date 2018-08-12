Растим полиглота: как учить английский язык с детьми

Учить английский с детьми сейчас не только полезно, но еще и модно. Некоторые родители нанимают репетиторов для двухмесячных малышей! Мы не фанатики раннего развития, но до того, как старшей исполнилось 10 лет, успели опробовать не один способ обучения. Теперь я спокойно еду за границу, если рядом моя дочь — подруга, любимый ребенок и… переводчик.

Детский сад с англоговорящими воспитателями

Кадр из сериала «Шерлок Холмс»

Начали мы с того, что в два года отвели дочь в садик с изучением иностранного языка, в английскую группу. Каждое утро воспитательница встречала нас традиционным «Гуд монинг». Мы в ответ улыбались и кивали. Дочка сначала чувствовала себя скованно, но через пару месяцев освоилась и на англо-русском отвечала воспитательнице «И вам гуд монинг! Хав а ю?» Это было мило.

Плюсы: малыш получает знания в бытовых условиях и при этом находится в коллективе, общается со сверстниками. Это отличный способ уйти от скучного формата уроков, здесь иностранный язык вплетается в реальную жизнь.

Минусы метода: таких садиков очень мало, а если вы и найдете подобное заведение, то стоить оно будет дорого. А мне приходилось еще и возить дочку очень далеко от дома в сад через пробки, это сильно утомляло и ребенка, и меня.

Уроки с репетитором

Кадр из сериала «Доктор Кто»

Когда мы поняли, что садик нам не по карману, решили попробовать формат работы с репетитором. В три года к дочери дважды в неделю приходил преподаватель английского языка. Что мне нравилось — формат общения у них был разный: от классических занятий за партой до изучения языка во время прогулок по парку или других активностей.

Плюсы: главное преимущество занятий с репетитором — индивидуальный подход к ребенку, когда преподаватель видит, насколько результативно обучается юный полиглот, над чем еще стоит работать. Занятия планируются с учетом состояния здоровья ребенка.

Минусы метода: есть риск, что вам попадется неквалифицированный репетитор, особенно если родители не изучали иностранного языка и не могут сами оценить профессионализм педагога. Возможно, малыш вовсе не примет чужого человека и откажется от занятий (как в нашем случае). Она у меня девушка с характером.

Гувернантка, носитель языка

Кадр из фильма «Мэри Поппинс»

Когда мы поняли, что отношения с репетитором у дочери не сложились, а двух занятий в неделю откровенно мало, решили нанять гувернантку — профессионального педагога с лингвистическим, педагогическим и психологическим образованием (последнее встречается все чаще). В ее обязанности входило обучение ребенка иностранному языку, культуре и основам этикета, воспитание и организация досуга. Она приходила к 8:30 и занималась с дочерью до 18:30, пока я была на работе. Няня помогала нам два года — пока дочери не исполнилось пять с половиной лет.

Плюсы: с няней ребенок говорит по-английски дома, во время прогулок, приема пищи и вообще весь день, если того хотят родители. Знакомство с языком происходит в быту, что заметно облегчает усвоение новых слов и конструкций. Да и в целом это отличное комбо — няня и репетитор в одном флаконе.

Минусы метода: как при выборе репетитора: сложность подбора грамотной гувернантки-иностранки, высок риск, что без родителей она плохо выполняет поставленные задачи или маленький ученик не захочет постигать азы иностранного языка с незнакомым человеком. К тому же такие няни выставляют большие ценники на свои услуги — в итоге сумма будет больше, чем в детском саду с языковым уклоном. У нас в тот момент папа устроился на новую работу, его зарплата позволяла такую роскошь.

Самостоятельное изучение

Кадр из сериала «Книжный магазин Блэка»

Когда дочери исполнилось шесть лет, я подумала: «А ведь я и сама неплохо знаю английский! Почему бы теперь, когда дочь уже взрослый, адекватный человек, мне не попробовать с ней заниматься?» Мы решили взять видеопособия, художественную литературу на английском, купить тетради с заданиями и полностью погрузиться в совместное образование — это, кстати, пошло на пользу нашим отношениям.

Плюсы: вариант получения знаний ребенком в привычной домашней обстановке с применением игрушек, пособий, обучающих игр и компьютерных программ — детские психологи одобряют.

Минусы метода: велик риск допустить ошибки в обучении или совсем отбить у ребенка желание изучать английский язык, если не справляться со своим раздражением, например (и такое встречалось у меня).

Для изучения начальных азов английского языка с ребенком подойдут как простые кубики с алфавитом от магазина «Десятое Королевство», так и набор картриджей от магазина «ФЕЕЧКА» со словами, произношением и написанием, который можно открыть с помощью специальной консоли.

Кубики «АВС-английский алфавит»​ в магазине «Десятое Королевство», от 536 руб., заказать: +7 (495) 255-06-06 Набор картриджей K-Magic в магазине «ФЕЕЧКА», от 740 руб., заказать: +7 (928) 226-93-52 Языковые летние лагеря

Кадр из фильма «Отбросы»

Когда дочери исполнилось восемь лет, мы решили рискнуть и на лето отправить ее в языковой лагерь, тем более что туда ехали ее подруги из школы. Смена (от двух недель до месяца) наполнена знакомствами, впечатлениям и, конечно же, английским языком. Есть даже лагеря, которые специально выезжают в другую страну, чтобы учить там английский язык и не отвлекаться на родной русский. В целом это был удачный опыт, мы его обязательно повторим.

Плюсы: ребенок окружен иностранным языком круглосуточно, он учится самостоятельности, расширяет кругозор. Не лагерь, а школа жизни.

Минусы метода: высокая стоимость, есть вероятность, что у ребенка не сложатся отношения в коллективе, а мамы и папы рядом не будет.

Мобильные приложения, интерактивные сайты и компьютерные программы

Кадр из сериала «Альф»

Полезные детские приложения мы скачали на телефон одними из первых — собирались в путешествие на машине и придумывали для дочки развлечения. Такое изучение английского в игровой форме хорошо как дополнение к основным занятиям. Вовсе не обязательно в путешествии, даже просто по дороге до школы или сада можно запускать упражнения на тренировку чтения, понимания на слух, запоминание новых слов. Рассчитаны на возраст от трех до восьми лет.

Плюсы: простота и наглядность информации. Яркие картинки и четкая графика привлекут внимание малыша, а иллюстрации к словам помогут лучше их запомнить. За успешные действия пользователь поощряется игровыми очками, а ошибки в ответах снижают рейтинг и подсказывают, какой материал надо повторять. Система повторений основывается на анализе поведения пользователя: учитывается успешность запоминания и периодичность появления данного слова.

Минусы метода: отсутствие живого общения, поэтому они и стали дополнительным видом обучения, а не основным.

Языковые курсы

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Мы отдали дочь на языковые курсы с девяти лет: во-первых, она уже неплохо знает язык, ей лишь нужно поддерживать уровень, во-вторых, появились спортивные секции и кружки по интересам, поэтому времени английскому уделяется все меньше. Преподаватель собирает группу детей примерно одного возраста (обычно 5–10 человек) и разбирает с ними нюансы языка — это потому, что мы в продвинутой группе.

Плюсы: учить язык в коллективе детям легче — им нравится повторять за другими и заниматься общим делом со сверстниками. Если в группе появится ребенок, которому язык дается легко, другие дети будут равняться на него.

Минусы метода: уроки — раза два в неделю. Если ребенок заболел, то он пропускает курсы и отстает по программе от остальных ребят. Отсутствует индивидуальный подход, а если ребенок робкий, то слишком активные дети могут и вовсе его задавить, на занятиях он будет сидеть и молчать.

Хочу добавить, что все мои старания по изучению английского языка со старшей дочкой не прошли даром — сейчас она одна из первых учениц в классе по знанию предмета, ее часто отправляют на конкурсы и олимпиды разного уровня, где она занимает призовые места.

Поддерживайте ребенка и придерживайтесь этих советов вне зависимости от выбора метода изучения английского языка:

— занятия проводим утром, когда ребенок не утомлен; продолжительность — 30 минут в день;

— смотрим мультфильмы на двух языках: сначала на русском, потом на иностранном;

— посещаем мероприятия, где говорят на изучаемом иностранном языке;

— стараемся общаться с ребенком на иностранном языке;

— раскрашиваем картинки с буквами и словами на изучаемом языке, проговаривая вслух;

— окружаем малыша зрительной информацией на иностранном языке: детскими плакатами, большими буквами, кубиками и прочими играми;

— поем песенки на изучаемом языке;

— упоминаем во время игр названия на русском, а затем на иностранном языке.

Наша эпопея по изучению английского еще не закончена — мы ищем новые образовательные методы теперь уже из спортивного интереса. Думаю, когда дочь поедет учиться за границу, то будет знать английский на уровне носителя языка.

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