В Европе 9— и 11-летним детям сделали эвтаназию

В Бельгийском королевстве сделали эвтаназию двум несовершеннолетним детям. Они стали самыми молодыми людьми в истории, которые покончили с жизнью легальным способом, передаёт TJournal.

Известно, что у 9-летнего парня была термическая стадия рака головного мозга. Его старший товарищ по несчастью страдал от муковисцидоза.

Перед процедурой эвтаназии детей осмотрели психологи, которые пришли к выводу, что дети осознают, на что согласились.

В 2014 году в Бельгии отменили возрастной ценз на медицинское самоубийство. За последние годы этим правом воспользовались более 4 тысяч человек.

Фото: Fotolia / pix4U