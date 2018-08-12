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В Европе 9— и 11-летним детям сделали эвтаназию
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В Европе 9— и 11-летним детям сделали эвтаназию 

Аист на крыше 34 минуты назад
Фото: Аист на крыше
В Бельгийском королевстве сделали эвтаназию двум несовершеннолетним детям. Они стали самыми молодыми людьми в истории, которые покончили с жизнью легальным способом, передаёт TJournal.
Известно, что у 9-летнего парня была термическая стадия рака головного мозга. Его старший товарищ по несчастью страдал от муковисцидоза.
Перед процедурой эвтаназии детей осмотрели психологи, которые пришли к выводу, что дети осознают, на что согласились.
В 2014 году в Бельгии отменили возрастной ценз на медицинское самоубийство. За последние годы этим правом воспользовались более 4 тысяч человек.
Фото: Fotolia / pix4U
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