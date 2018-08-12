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Родительское увлечение гаджетами вредит ребенку
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Родительское увлечение гаджетами вредит ребенку 

CHIPS journal 28 минут назад
Фото: CHIPS journal
Republic приводит ряд исследований о влиянии «непрерывного частичного внимания» со стороны родителей на развитие детского мозга.
С развитием технологий родители все больше времени присутствуют в жизни детей физически, но не всегда эмоционально. Эксперт в области технологий Линда Стоун сформулировала эту пробему как «непрерывное частичное внимание», которое, по ее мнению, может изменить сложившуюся еще в древности систему эмоционального общения родителей и детей, пишет Republic.
В эксперименте, проведенном психологами Кэти Хирш-Пасек (Университет Темпл) и Робертой Михник Голинкофф (Делавэрский университет), участвовали 38 матерей и их двухлетние дети. Женщин попросили научить своих детей двум новым словам, при этом психологи в любой момент могли им позвонить. Целью эксперимента было выяснить, как увлеченные смартфонами родители влияют на развитие речи ребенка. Когда матерей прерывали во время объяснений, ребенок не мог выучить новое слово.
По словам Хирш-Пасек, все больше исследований подтверждают важность диалога между родителями и детьми.
Это способствует будущим успехам в учебе, а ключевой фактор для формирования речевых навыков — непринужденные диалоги между родителями и детьми», — приводит слова психолога издание.
Кратковременные паузы в общении полезны для всех, но они отличаются от «невнимания», когда физически родитель всегда присутствует, а эмоционально — лишь урывками. Ребенок понимает, что он менее важен, чем, к примеру, сообщение в мессенджере или письмо.
Взрослые чаще фокусируются на времени, которое проводят со смартфонами их дети, чем на собственную одержимость гаджетами. С точки зрения психологов, это классический пример проекции — когда человек, оправдывая себя, перекладывает свои неудачи на невиновных.
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