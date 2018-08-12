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Почему Меган Маркл откладывает беременность
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Почему Меган Маркл откладывает беременность 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ведь мир с нетерпением ждет объявления о беременности герцогини Сассекской. Как признались молодожены в интервью о помолвке, они очень детей и планируют это сделать в ближайшем будущем. По понятным причинам, Меган и Гарри более не распространялись о своих планах, возможно, причина в том, что Меган не спешит заводить детей из-за предстоящего королевского тура, в который ей предстоит отправиться в октябре.
Меган будет сопровождать принца Гарри на Invictus Games в Сиднее с 20 по 27 октября, а также вместе они посетят Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию. График до конца года будет очень насыщенным, поэтому супруга принца хочет избежать всех побочных эффектов, которые могут произойти в путешествиях во время беременности.
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