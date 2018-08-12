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Трёхлетний ребёнок на Южном Урале ушёл из дома, пока его мать спала
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Трёхлетний ребёнок на Южном Урале ушёл из дома, пока его мать спала 

АиФ 1 час назад
Ребёнка, ушедшего из дома, пока мама спала, разыскали под Чебаркулем, сообщает U24 со ссылкой на местных волонтёров и полицию.
Пропажу трёхлетнего сына жительница города обнаружила утром 12 августа. Мальчик ушёл без верхней одежды. Ребёнка по соседним улицам и в ближайшем лесу разыскивали родственники, волонтёры и полиция. Обнаружили мальчика военные за городом, он шёл вдоль трассы.
Напомним, ранее на Южном Урале заведующую детсадом наказали за пропажу двухлетнего воспитанника, который покинул площадку и отправился гулять самостоятельно.
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